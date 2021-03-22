Star.com.tr 22 Mart 2021 Pazartesi 19:59 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 21:04

Güney Kore, ABD'den AGM-114 Hellfire II helikopterden fırlatılan yarı aktif güdümlü tanksavar/gemisavar füzesi alacağını duyurdu.

ABD ordusunun resmi ajansı tarafından yapılan basın açıklamasında, "Dışişleri Bakanlığı Güney Kore Cumhuriyeti'ne yabancı askeri satış anlaşmasına binaen 36 milyon dolar değerinde AGM-114 Hellfire II füzesi verecek." denildi.

ABD Ordusunun resmi iletişim kanalı Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada AGM-114R Hellfire'ın yanı sıra

ABD Hükümeti ve yüklenici firma G. Kore'ye, teknik lojistik destek hizmetleri, onarım, depolama ve program desteği de sağlayacak.

ABD ana yüklenici firma olarak Lockheed Martin Corporation'ı seçtiğini bildirdi.

Lockheed Martin, çoklu hedef kabiliyetine sahip olan Hellfire'ın ABD Ordusu'nun ve birçok ABD müttefiği ülke için birincil havadan yere füze sistemi olduğunu söyledi.

Star.com.tr