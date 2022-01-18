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Savunma

Ata Vatan'dan İHA hamlesi! Orta Asya'da bir ilk

Özbekistan'da yerli insansız hava araçları (İHA) üretimine başlandı. Açıklamada, yerli üretim İHA'ların askeri amaçla ve sivil ihtiyaçlar için kullanılabileceği kaydedilirken Orta Asya'da ilk kez sivil ve askeri olmak üzere çift amaçlı İHA üretimi projesinin Özbekistan'da geliştirildiği aktarıldı.

AA18 Ocak 2022 Salı 14:26 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 14:54
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Özbekistan Savunma Sanayii Devlet Komitesinden yapılan açıklamada, komite bünyesindeki İnsansız Hava Sistemleri Araştırma ve Üretim Merkezi'nde "Lachin" (Laçin, şahin) adıyla insansız hava araçlarının üretilmesine başlandığı bildirildi.

Açıklamada, yerli üretim İHA'ların askeri amaçla ve sivil ihtiyaçlar için kullanılabileceği kaydedilirken Orta Asya'da ilk kez sivil ve askeri olmak üzere çift amaçlı İHA üretimi projesinin Özbekistan'da geliştirildiği aktarıldı.

İnsansız hava araçlarının, askeri amaçlı keşif, saldırı, gerçek zamanlı gözetleme, bilgi toplama, yangın kontrolü, tarım, petrol, gaz, demir yolu yönetimi, jeoloji, haritalama, topografya, doğa, altyapı ve yolları gözetleme gibi alanlarda kullanılabileceği kaydedildi.

Özbekistan'da daha önce, Savunma Sanayii Devlet Komitesi bünyesindeki bir işletmede personel taşıyıcı zırhlı araç üretimine başladığı bildirilmişti.

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