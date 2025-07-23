Türkiye'nin en büyük ateşli silah üreticisi Sarsılmaz, İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) geliştirdiği yerli sistemleri tanıttı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Şirket, yerli ve milli olanaklarla geliştirip ürettiği 300'ü aşkın ürün arasından geniş bir yelpazeyi ulusal ve uluslararası ziyaretçilerin ilgisine sundu.

Sarsılmaz, Türkiye'de orta kalibre silah sistemleri alanındaki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan TR Mekatronik şirketinin yüzde 50 hissesini elinde bulundururken yüzde 50'lik diğer hisse Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ait bulunuyor.

TR Mekatronik Genel Müdürü Fatih Çevik, şirketin TUSAŞ ile geliştirdiği Atak helikopterinde kullanılacak 20 milimetre burun topunun kapasitesi ve etki alanı hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

ATAK helikopterinin burun kısmına entegre edilen silah sisteminin 3 namluya sahip olduğunu belirten Çevik, bu sistemin 20 milimetrelik mühimmatla çalıştığını ve dakikada 750 atım yapabildiğini belirtti.

Çevik, silah sisteminin hareketli bir taret üzerinde bulunduğunu, yükselme, alçalma ve yatay eksende dönüş gibi tüm yönelimlerinin helikopterin atış kontrol sistemleri aracılığıyla yönetildiğini kaydetti.

"Silahımız ATAK helikopteri üzerindeki optik hedefleme sistemi ya da pilot kafasındaki kask ile yönlendirilebilmekte ve etkili olarak kullanılabilmektedir yani dakikada 750 atım hızıyla pilotun baktığı noktaya saniyeler içinde yönlenerek yüksek isabet oranıyla hedefi etkisiz hale getirebiliyor." ifadesini kullanan Çevik, servo motor sisteminin gelen komutlara anında tepki verdiğini, tüm tasarım ve üretim süreçlerinin Türk mühendislerince gerçekleştirildiğini söyledi.

Çevik, silah sisteminin kritik parçası olan namlular da dahil olmak üzere her bir bileşenin yerli imkanlarla üretildiğini, kaplama teknolojisi ve diğer teknik özelliklerin TR Mekatronik'in mühendislik birikimini yansıttığını vurgulayarak ürünün Savunma Sanayii Başkanlığı gözetiminde yapılan ömür ve çevresel koşul testlerinden başarıyla geçtiğini belirtti.

Aynı sistem temel alınarak geliştirilen 6 namlulu yeni bir varyant üzerinde de çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Çevik, "3 namlulu sistemimizde dakikada 750 atım yapılabilirken yeni 6 namlulu sistemimizle 2 bin atıma ulaşıldı. Bu sistemin hava savunma platformlarına entegre edilerek 3 binin üzerinde atım yapmasını hedefliyoruz. Bu ürün hem yakın hava savunma sistemi olarak kullanılabilir hem de hava araçlarının ana silahı olarak görev yapabilir." diye konuştu.

- "KÜRESEL PAZARLARDA ÖN PLANDA OLMAK İSTİYORUZ"

Küresel pazarlardaki hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çevik, ATAK helikopteriyle birlikte entegre edilen 3 namlulu top sisteminin ihracatının da gerçekleştirildiğini belirtti.

Çevik, söz konusu silah sisteminin halihazırda yurt dışında aktif kullanıldığını ifade ederek şunları kaydetti:



"Buradaki avantajlarımız, bir benzer muadil sistemler dünya pazarında var ama bir teknolojinin son noktasındaki alt elemanları kullanarak bu sistemleri bütünlediğimiz ve tasarımlarımızı gerçekleştirdiğimiz için aslında yeni nesil, daha uzun ömürlü, bakım maliyetleri daha az sistemler elde etmiş oluyoruz. Bununla da küresel pazarlarda ön planda olmak istiyoruz."

NATO standartlarında 25x137 milimetre mühimmat kullanan 25 milimetre kara topunun teknik özelliklerine de değinen Çevik, sistemin çift beslemeli yapıya sahip olduğunu, iki farklı mühimmat türünün aynı kuleye yüklenerek sahada esneklik sağladığını aktardı.

Çevik, bu sistemin hem uzaktan komutalı hem de insanlı kulelere entegre edilebildiğini, ayrıca deniz platformlarında açıkta kullanılabilen taret sistemlerinde de etkin şekilde görev yapabildiğini ifade ederek "Silah sistemimizin tasarımından üretimine kadar her aşaması TR Mekatronik bünyesinde, tamamen yerli imkanlarla gerçekleştirildi. Namlular dahil olmak üzere tüm parçalar kendi tesislerimizde üretildi. İki yıldır süren ön prototip faaliyetlerimizin ardından artık seri üretim teslimatlarına geçtik." dedi.

Yeni geliştirilen 30 milimetrelik kara topuna ilişkin de Çevik, sistemin 30x173 milimetre mühimmatla çalışacağını ve bu mühimmat arasında kullanıcı tarafından uzaktan seçim yapılabileceğini söyledi.

Çevik, zırh delici ve yüksek infilaklı mühimmat türlerinin hedefe uygun olarak kullanılabileceğini, ürünün hem kara hem de deniz platformlarına entegre edilmeye uygun olduğunu vurguladı.

Atışlı testlerin yıl sonunda başlayacağı bilgisini paylaşan Çevik, bu sistemle savunma alanında yerli ve ileri teknoloji çözümler sunmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

- "YERİN ÜÇ BOYUTLU HARİTASINI ÇIKARABİLİRSİNİZ"

LA2 Dynamics Mühendislik AŞ Genel Müdürü Aziz Karaş da Sarsılmaz'ın insansız sistemler alanındaki çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bacaklı robotların silahları uzaktan komuta etme görevine benzer şekilde işlev gördüğünü ifade eden Karaş, "Burada işin içerisine mobilite giriyor. Robot hareket edebilen bir platform, dört bacaklı. Bu robotları şu anda Sarsılmaz bünyesinde, faaliyetlerini gösteren, LA2 Dynamics firması üretmeye başladı." diye konuştu.

Karaş, insan hayatının riske edilemeyeceği durumlarda bu tür ürünlerin kullanıldığının vurgulayarak şunları kaydetti:

"Mesela bir mağara operasyonu yapılacak diyelim veya siz askerinizi veya kolluk kuvvetinizi riskli bir yere göndermek istemiyorsunuz. İşte bu robot vasıtasıyla oraya erişip oradan görüntü alabilirsiniz. Hedef alanın üç boyutlu haritasını çıkarabilirsiniz. Dışarıdan bilmediğiniz bir yerle ilgili önceden bilgi sahibi olursunuz. Daha sonra bir operasyon yapmak isterseniz üzerine patlayıcı yerleştirebilirsiniz. Üzerine taktığınız silahla içeride ateş edebilirsiniz. Bunların hepsi mümkün bunlar tamamıyla ihtiyaçlarla orantılı ve bu robotun taşıyabileceği yükle alakalı. Şu anda burada gördükleriniz görece küçük boyutlu robotlar. Biz bunların büyüklerinin de geliştirilmesini tamamladık. Şu anda üretim aşamasında. Bunun da müjdesini verebilirim."