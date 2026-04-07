Uzun süredir Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarısını mercek altına alan Yunanistan bu kez de Türk savunma devi BAYKAR'ı gündemine aldı. Ankara'nın savunma sanayiindeki stratejisini ele alan Yunan basını, "Türkiye'nin BAYKAR ile Avrupa'nın çekirdeğine nüfuz ettiğini" yazdı.

TÜRKİYE AVRUPA'DAKİ BOŞLUKLARDAN YARARLANDI

Küresel çapta gerginlikler sürüyor. Türkiye ise savunma sanayinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Ankara'nın savunma sanayi stratejisi Yunanistan'ın merceği altında. Yunan basını BAYKAR'ın İtalya merkezli Piaggio Aerospace'i satın almasını ele aldı. Atina basını, "Türkiye'nin BAYKAR ile Avrupa'nın çekirdeğine nüfuz ettiğini" yazdı.

Haberi Yunanistan merkezli Press Room haber sitesi yer verdi. Buna göre Türkiye Avrupa'daki boşluklardan yararlandı. Türk şirketi BAYKAR, Avrupa savunma sanayisinin merkezine yönelik stratejik bir hamle başlattı. Bu süreçte Ankara'nın bölge üretiminde belirleyici bir güç haline gelmeyi hedeflediği belirtildi.

Habere göre, BAYKAR'ın İtalya üzerinden Piaggio Aerospace'i satın almasıyla Başkan Erdoğan yönetimi uluslararası kısıtlamaları aştı. Avrupa Birliği'nin(AB) çekirdeğine nüfuz etmeyi başardı. Böylece Türkiye'nin, daha önce erişimi sınırlı olan teknoloji ve sertifikasyonlara ulaşma imkanı elde ettiği belirtildi.

"SANAYİİ DİPLOMASİSİNİ TRUVA ATI GİBİ KULLANIYOR"

Yunan basınında, "Ankara'nın stratejisi açık: 'Sanayi diplomasisini' bir Truva atı gibi kullanmak' ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini sürdürürken, Avrupa'nın önde gelen firmalarının ekonomik çıkarlarını da kullandığı belirtildi. Kritik Avrupa projelerine dolaylı yoldan dahil olduğu ifade edildi.

RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Habere göre Türk savunma sanayi artık yalnızca tehdit değil. Aynı zamanda ekosistemin içinde yer alan bir unsur. Avrupa'daki askeri yapıların Türk teknolojisine bağımlı hale geldiği ifade edildi.

Türkiye sınırında tehlikeli adım

Yunanistan'da Türk hazımsızlığı

Uygulama bir yıl daha uzatıldı