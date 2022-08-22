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Atina'dan 'model İHA' komedisi! Fena rezil oldular

Türkiye karşısında çaresiz durumda olan Yunanistan yaptığı paylaşımla alay konusu oldu. Yunanistan, ilk İHA'sını tanıttığı paylaşımda 'Türkleri titretecek İHA' ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın İHA'sını oyuncak makete benzeten sosyal medya kullanıcıları 'Marketten mi aldınız?' diye sordu.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 08:59 - Güncelleme:
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Dünyada insansız hava aracı teknolojisinde söz sahibi olan Türkiye'ye rakip olmak için çalışan Yunanistan'da 3 üniversitenin girişimiyle İnsansız Hava Aracı (İHA) tasarlandı. Yaklaşık 2 saat havada kalabilen İHA'nın, Türkiye'de uçuş rekorları kıran Bayraktar TB2 ve AKINCI'ya rakip olacağı düşünülüyor. Yunan İHA'sının en dikkat çeken özelliği ise Baykar şirketinin ürünü olan Bayraktar TB2 SİHA'lara olan benzerliği gösteriliyor. Yunan gazetesi Greek City Times henüz tamamlanamayan İHA'yı "Türklerin titrediği İHA" olarak okuyucularına duyurdu.

Yunan gazetesinin başlığı güldürdü.

ALAY KONUSU OLDU

İHA'nın oyuncak gibi olması nedeniyle sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. Türk ve Yunan pek çok kullanıcı İHA ile dalga geçti.

"MARKETTEN Mİ ALDINIZ?"

Bazı kullanıcılar "Marketten mi aldınız?" sorusunu sorarken, bazıları ise uçağın online yapı marketlerden alındığını iddia etti.

Kimi kullanıcılar ise Bayraktar TB-2'nin ayrıntılı görsellerine yer vererek Türkiye'nin gücünü gözler önüne serdi.

"HEVESLENMİŞLER NİYE ALAY EDİYORSUNUZ"

Kullanıcıların bazıları ise "Yapmayın, yazıktır. Heveslenmişler niye alay ediyorsunuz" diye yazdı.

Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Staikouras da söz konusu İHA'dan bahsetmişti. Bakan, "İlk çok amaçlı otonomun tasarımı ve endüstriyel üretimini hedefleyen 'Archytas' programının çalışmalarının ikinci çeyreği tamamlanmış durumda" demişti.

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