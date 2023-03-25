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Savunma

Atina'nın İHA'sı dalga konusu oldu: Bayraktariki

Türkiye'ye rakip olmak isteyen Yunanistan'ın bir yıldır üzerinde çalışarak ürettiği İHA'nın test uçuşu sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Yunan İHA'sı sosyal medyada alay konusu olurken, 'Bunu da mı çalmışlar?' yorumları yapıldı.

Yeni Şafak25 Mart 2023 Cumartesi 14:45 - Güncelleme:
Atina'nın İHA'sı dalga konusu oldu: Bayraktariki
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Türkiye, insansız hava aracı teknolojisinde sayılı ülkeler arasına girmeyi başardı. Bu kapsamda yerli ve milli savunma sanayii adımlarıyla Yunanistan'ı korkutmaya devam ediyor. Dünyada söz sahibi Türkiye'ye rakip olmaya çalışan Yunanistan ise buna karşılık atağa geçti.

Son dönemde silahlanmaya yatırım yaparak gövde gösterisine geçti.

YUNAN İHA'SI

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi saf dışı bırakmak isteyen Yunanistan, 1 yıl boyunca çalışarak 'Smart Flying Machines' adlı İHA'yı tasarladı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, İHA, sosyal medya üzerinden paylaşılarak duyuruldu. Test uçuşunu gerçekleştirildiği anlara yer verilen paylaşım kısa sürede gündem oldu.

TÜRKİYE'YE RAKİP OLMA HAYALİ

Yunanistan'ın silahlanma hamlesi, Türkiye'de uçuş rekorları kıran Bayraktar TB2 ve AKINCI'ya rakip olacağı iddia ediliyor. Yunanistan hükümeti, Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve son olarak Ukrayna'da farkını gösteren SİHA'lara, kendi ürettikleri İHA ile rakip olmanın hayalini kuruyor.

ALAY KONUSU OLDU

Sosyal medyada alay konusu olurken, 'Bunu da mı çalmışlar', 'Daha büyüklerini teknofestte öğrenciler yapıyor' yorumlar yapıldı. Yunan İHA'sının Bayraktar TB2'ye benzerliği dikkat çekti.

İşte o tweet'lerden bazıları:

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