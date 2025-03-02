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Savunma

''ATMACA'' kendi rekorunu yeniledi! Seyir füzemizde yeni gelişme

Cumhurbaşkanlığı SSB himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen ATMACA füzesi kendi menzil rekorunu yeniledi.

HABER MERKEZİ2 Mart 2025 Pazar 12:43 - Güncelleme:
''ATMACA'' kendi rekorunu yeniledi! Seyir füzemizde yeni gelişme
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Roketsan tarafından geliştirilen karadan karaya seyir füzesi silah sitemi ATMACA'da heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Roketsan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda en uzun menzilli seyir füzemiz ATMACA'nın atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu yenilediğini duyurdu.

KARA ATMACA'NIN MENZİLİ ARTIYOR

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, daha önceden yaptığı açıklamada seyir füzesi "Kara ATMACA"nın menzilinin çok hızlı bir şekilde arttığını vurgulayarak, "TAYFUN zaten seri üretimde bir proje. Hem üretimler hem de menzil uzatma ile ilgili çalışmalarımız var gücümüzle devam ediyor. Ülkemizin balistik füze anlamında dünyanın geri kalanından daha önde olacağı bir dönemi inşallah hep beraber yaşayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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