ATMACA'dan müthiş başarı: 220 km mesafedeki hedefe nokta atışı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN tarafından geliştirilen milli deniz seyir füzesi ATMACA'nın envantere girmeye hazırlandığını açıkladı.
Demir Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Atmacamız bu sefer uzun uçtu. 220 km mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren ATMACA seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor.” ifadelerine yer verdi.
ATMACA Füzesi Özellikleri
Çapı: 350mm
Kanat Açıklığı:~1.4m
Uzunluğu:~6m
Ağırlığı:~800 kg
Harp Başlığı:~200 kg Sınıfı
Motor Tipi: TR40
Menzil:200+ km Sınıfı
Güdüm Sistemi: INS/GPS+RA+DL
Arayıcı Başlığı: ?Bant Aktif RF
Sürati: Mach 0.8/0.85?
Üretici Firma: Roketsan, Türkiye