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Savunma

ATMACA'dan nokta atışı: Mavi Vatan'da yeni bir ilk

Milli Savunma Bakanlığı, ATMACA güdümlü mermisinin ilk kez bir tatbikat kapsamında TCG Kınalıada'dan ateşlendiğini ve hedefi başarıyla imha ettiğini duyurdu.

AA10 Mayıs 2025 Cumartesi 21:49 - Güncelleme:
ATMACA'dan nokta atışı: Mavi Vatan'da yeni bir ilk
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimiz, Mavi Vatan'da bir ilke daha imza attı. ATMACA güdümlü mermisi, Deniz Kuvvetlerimizin envanterine alındıktan sonra ilk kez DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı kapsamında ateşlendi. Sinop atış alanında bulunan TCG Kınalıada'dan ateşlenen ATMACA, hedefi tam isabetle vurarak başarıyla imha etti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, merminin TCG Kınalıada'dan atıldığı ve hedefi başarıyla vurduğu anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

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