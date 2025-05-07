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Savunma

ATMACA'yı öne çıkardılar: ABD füzeleri Türk ordusu envanterinde sembolik hale geldi

Türkiye'nin Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de düzenlediği DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı dış basında gündem oldu. Söz konusu haberlerde ATMACA füzesi başta olmak üzere yerli ve milli platformlara dikkat çekilirken ABD yapımı Harpoon füzelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde sembolik hale geldiği vurgulandı.

HABER MERKEZİ / İBRAHİM IŞIK7 Mayıs 2025 Çarşamba 11:15 - Güncelleme:
ATMACA'yı öne çıkardılar: ABD füzeleri Türk ordusu envanterinde sembolik hale geldi
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı başladı. Bu geniş kapsamlı tatbikat ise dış basında haberlere konu oldu. Haberde tatbikatın Türkiye'nin dost ve rakip ülkelere yönelik açık bir stratejik irade beyanı niteliği taşıdığı belirtilirken yerli savunma sanayii ürünlerinin etkin kullanımı; Türkiye'nin denizlerdeki yeni askeri vizyonunun ortaya koyduğuna vurgu yapıldı.

YERLİ SİSTEMLER ÖN PLANDA

Söz konu haberde Türkiye'nin yerli üretimi olan ATMACA gemisavar füzesi ile hedeflere atışlar gerçekleştirildiği öne çıkarılırken SAT ve SAS timleri ise amfibi harekâtlar, kıyı savunması, denizaltı savunması ve insansız sistemlerin kullanımı gibi özel görevlerin de icra edileceği belirtildi.

ABD FÜZELERİ SEMBOLİK HALE GELDİ

Haberde ayrıca Roketsan tarafından geliştirilen eski ABD menşeili füzelere karşı yerli bir alternatif olarak ATMCA'nın geliştirildiğinin özellikle altı çizildi.

STRATEJİK CAYDIRICILIK VURGUSU

Türkiye, bu tatbikatla yalnızca bir bölgesel aktör değil, aynı zamanda bağımsız hareket eden bir deniz gücü olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği vurgulandı.

Öte yandan geniş kapsamlı bu tatbikatın Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır gibi bölge ülkeleriyle birlikte, denize kıyısı olmayan NATO ülkeleri tarafından takip edildiği belirtildi.

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