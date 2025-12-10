Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı oldu. Kızılelma, Amerikan şirketi Boeing tarafından üretilen MQ-28 Ghost Bat'ın önce bu testi gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı.

Boeing tarafından geliştirilen MQ-28 insansız savaş uçağı, AIM-120 AMRAAM Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi atışını KIZILELMA'nın atışından 11 gün sonra dün gerçekleştirdi.

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, ilk olma unvanını KIZILELMA'ya kaptıran Boeing MQ-28'in bazı eksiklikleri de dikkat çekti. SAVTEK Editörü Sadık Bilici, KIZILELMA'nın kendi radarıyla hedefi tespit ettiğini ancak MQ-28'in bunu E-7A havadan erken ihbar uçağı yardımıyla bulduğunu belirtti.

Bilici, "Radar yardımı dışında ayrıca bir F/A-18F Super Hornet insanlı savaş uçağı da test atışında MQ-28 ile birlikte çalıştı. Hornet, hedefi tespit edip takip ettikten sonra hedefleme verileri üç platform arasında paylaşıldı. Yani MQ-28, Bayraktar KIZILELMA gibi kendi radarı ile hedefi tespit ve teşhis edip füzeyi ateşlemedi" dedi.

HEDEFİ VURMA ANI YOK

MQ-28'in yaptığı atışta hedefin vurulduğuna dair bir görselin paylaşılmamasına dikkat çeken Bilici, "Halbuki KIZILELMA'nın yaptığı atışta hedefin vurulma anına ilişkin video da paylaşılmıştı.

KIZILELMA, MQ-28 Ghost Bat'den birkaç gömlek üstün bir insansız savaş uçağı. Boeing, MQ-28'i diğer insanlı uçaklara yardımcı olacak 'wingman' konseptinde geliştiriyor. KIZILELMA ise kendi başına" diye konuştu.

