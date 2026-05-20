Avrupa basınından çarpıcı Türkiye itirafı: Stratejik bağımlılık artık gizlenemez

Polonya merkezli Defence24, Avrupa'nın savunma ve güvenlik alanlarında Türkiye'ye olan yapısal bağımlılığını gözler önüne serdi. NATO'nun en güçlü ikinci askeri kapasitesine sahip Ankara'nın enerji, göç ve lojistik alanlarında vazgeçilmez ortak konumunu koruduğu vurgulandı.

TÜRKİYE KİLİT ORTAK OLARAK GÖRÜLÜYOR

Avrupa'da savunma ve güvenlik tartışmaları sürerken Türkiye'nin NATO içindeki askeri kapasitesi ve stratejik rolü yeniden gündeme taşındı. Avrupa Birliği'nin "stratejik özerklik" söylemine rağmen Ankara'ya yönelik yapısal bağımlılığın giderek daha görünür hale geldiği değerlendirmeleri öne çıkıyor.

Avrupa, savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye'nin attığı adımları yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Polonya merkezli Defence24'ün analizine göre, Türkiye'nin Avrupa savunma mimarisindeki etkili konumuna ilişkin uzun süredir dile getirilen görüşler yeniden dikkat çekmeye başladı.

CHARLES MİCHEL'DEN ANKARA'YA KRİTİK MÜTTEFİK VURGUSU

Eski Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'nin NATO'nun kritik müttefiklerinden biri olduğunu belirterek, göç yönetimi, enerji geçiş koridorları ve Avrupa güvenliği açısından stratejik rolüne işaret etti.

Defence24 analizinde, AB içinde Türkiye'yi savunma, enerji, göç ve lojistik alanlarında vazgeçilmez bir ortak olarak gören yaklaşımın giderek güç kazandığı ifade edildi.

"ÖZERKLİK" SÖYLEMİ İLE BAĞIMLILIK ARASINDA ÇELİŞKİ

Haberde, Avrupa Birliği'nin stratejik özerklik hedeflerini sıkça gündeme taşımasına rağmen, güvenlik alanındaki kritik başlıklarda Türkiye'ye duyduğu ihtiyacın daha görünür hale geldiği vurgulandı.

Analizde, özellikle son dönemde Avrupa'da savunma ve güvenlik alanlarında Türkiye ile iş birliğine daha sıcak yaklaşan bir eğilimin güç kazandığı belirtildi.

BELÇİKA SAVUNMA BAKANI FRANCKEN: 'TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ AVRUPA İÇİN ROL MODEL'

Bu kapsamda, Belçika Savunma Bakanı Theo Francken'in Türk savunma sanayisini "Avrupa için rol model" olarak nitelendirmesi dikkat çeken örneklerden biri olarak gösterildi.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ KAPASİTESİ ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye'nin NATO bünyesinde ABD'nin ardından en büyük askeri kapasiteye sahip ülkelerden biri olması, gelişen savunma sanayisi altyapısı ve bölgesel operasyon kabiliyeti Avrupa güvenliği açısından Ankara'nın önemini artıran unsurlar arasında gösterildi.

Defence24 analizinde ayrıca, Türkiye'nin Karadeniz'deki konumu, NATO içindeki askeri ağırlığı ve bölgesel krizlerde üstlendiği rolün, özellikle Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa güvenliği açısından daha kritik hale geldiği kaydedildi.

AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE YENİ TANIM: 'REKABETÇİ BAĞIMLILIK'

Öte yandan bazı AB ülkelerinin Türkiye'nin artan jeopolitik özerkliğini ve bağımsız dış politika çizgisini temkinli değerlendirdiği ifade edildi.

Haberde, AB-Türkiye ilişkilerinin giderek "rekabetçi bağımlılık" modeliyle tanımlandığı aktarıldı. Bu modelde tarafların stratejik alanlarda birbirine ihtiyaç duymayı sürdürürken, siyasi ve ekonomik rekabetin de aynı anda devam ettiği vurgulandı.