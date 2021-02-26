Avrupa kime karşı silahlanıyor? IISS uyardı: Bu yükseliş sürdürülemeyebilir

star.com.tr 26 Şubat 2021 Cuma 08:56 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 08:56

Perşembe günü, Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS), dünya genelindeki askeri harcama eğilimlerine yıllık bir bakış açısı sunan, 'Askeri Denge 2021' raporunu yayımladı.

Raporda akademisyenler, Avrupa ülkelerinin özellikle de Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ittifakının bir parçası olan ülkelerin, savunma harcamalarının son yıllarda keskin bir artış gösterdiğine dikkat çekiyor.

Askeri Denge 2021 raporunda, "Bu harcama planları mevcut yörüngesinde devam ederse, 2021'de Avrupa, küresel savunma harcamalarında en hızlı büyüyen bölge olabilir." ifadeleri yer aldı.

Uzmanlara göre yukarı yönlü gidişat, 2014 yılında Ukrayna krizinin ortasında, üyelerin savunma harcamalarını 2024 yılına kadar gayri safi yurtiçi hasılalarının % 2'sine çıkarmaları için verilen bir sözün ardından başladı.

Bu söz, Barack Obama ABD başkanıyken verildi ve Donald Trump da, 29 üyeye NATO giderleri konusunda adil paylaşım için ciddi baskı yaptı.

NATO'nun bir önceki mali yıla ilişkin Ekim 2020 raporunda, ittifakın toplu savunma harcamalarının % 4,3 artmasına rağmen, sadece 10 üyenin % 2 hedefine ulaştığı belirtildi.

Rapora dahil edilen bir grafik, ABD'nin 738 milyar dolarlık savunma bütçesinin büyüklüğünü etkili bir şekilde gösteriyor. Ancak, bu rakamlar sadece resmi askeri bütçelerdir. ABD'nin silahlı kuvvetlerine yaptığı gerçek harcama, isteğe bağlı harcama faturalarının yanı sıra Savunma değil, Enerji Bakanlığı tarafından yönetilen nükleer silahları da içeriyor.

JOHN CHAPMAN'DAN UYARI: BU YÜKSELİŞİ SÜRDÜREMEYEBİLİRLER

Düşünce kuruluşu IISS'in başında bulunan John Chapman, Avrupa'nın yükseliş eğilimini sürdüremeyebileceği konusunda uyardı. Chapman, Defence News'e verdiği demeçte, "Salgın küresel savunma harcamalarını etkileyecek, ancak hükümetin tepkilerinin tam mali etkisinin savunma bütçesi kesintilerine dönüşmesi muhtemelen 2022-2023'e kadar sürecek." dedi.

Rapora göre, dünya çapında savunma harcamaları, 2019'a göre % 3,9'luk bir artışla 2020'de 1,83 trilyon dolarlık yeni bir yükselişe neden oldu.

Avrupa'nın yanı sıra, Asya'daki savunma harcamaları da arttı. Ancak bunun başlıca nedeni olarak, Çin'in 2019 yılına göre 5,2'lik bir artışla 2020'de 193,3 milyar doları aşan savunma bütçesi gösteriliyor.

TRUMP GİTSE DE, POLİTİKA DEVAM EDİYOR

Trump'ın 'adil dağılım' baskısı, Trump'tan sonra da NATO'nun politikası olarak devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçen hafta Norveç ulusal yayın kuruluşu NRK ile yaptığı bir röportajda, yükün üye devletler arasında adil dağıtılması gerektiğini söyledi.

IISS: RUSYA TEHDİDİNE KARŞI AMA, RUSYA BÜTÇE KÜÇÜLTÜYOR

IISS raporunda, NATO'nun 'yükselen Rus militarizmine karşı koymaya yönelik savunma artışları'na rağmen, Moskova'nın savunma bütçesinin gerçek anlamda düştüğü ve önümüzdeki birkaç yıl içinde düşmeye devam edeceği belirtiliyor. 2021 mali yılında, Rusya'nın ulusal savunma bütçesi reel olarak % 3,6 azaldı ve toplam Rus askeri harcamaları 2020'de GSYİH'nın % 4,1'inden 2023'e kadar % 3,8'in altına düşecek.

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