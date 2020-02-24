'Avrupa Tankı Projesi' başlıyor

24 Şubat 2020 Pazartesi16:46 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 17:03

Fransız La Tribune gazetesinin haberine göre, MGCS projesi ile ilgili mimari çalışmanın Mart veya Nisan aylarında başlayacağı, bu tarihin 16 Ekim'de düzenlenen Fransız-Alman savunma ve güvenlik konseyi sırasında kararlaştırılan zaman çizelgesine uygun olduğu belirtildi.

Avrupa Ana Muharebe Tankı Projesi, hali hazırda hizmet veren AMX Leclerc ve Leopard 2 ana muharebe tanklarının yerini almak üzere başlatıldı. MGCS'nin, Leopard 2A7'nin gövdesi ve Leclerc'in iki kişilik taretiyle birleştireceği belitriliyor.

Yeni tankın 2035 yılında devreye alınması planlanıyor.

Proje, Alman Rheinmetall tarafından Nexter ve KNDS adı verilen Krauss-Maffei Wegmann'ın Fransız-Alman ortaklığında yapılacağı belirtildi.

Almanya'nın Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, Rheinmetall'in iş payının yüzde 25'ini alarak projede alt yüklenici olacağı konusunda bir anlaşmaya vardığını, Nexter'in yüzde 50 KMW'nin ise yüzde 25 iş payını aldığını bildirdi.

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