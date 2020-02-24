İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1603
  • EURO
    6,6683
  • ALTIN
    333.251
  • BIST100
    113720
Savunma

'Avrupa Tankı Projesi' başlıyor

Almanya ve Fransa, bu yılın nisan ayına kadar Avrupa Ana Kara Savaş Sistemi (MGCS) hakkında bir mimari çalışma başlatacak.

24 Şubat 2020 Pazartesi16:46 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 17:03

Fransız La Tribune gazetesinin haberine göre, MGCS projesi ile ilgili mimari çalışmanın Mart veya Nisan aylarında başlayacağı, bu tarihin 16 Ekim'de düzenlenen Fransız-Alman savunma ve güvenlik konseyi sırasında kararlaştırılan zaman çizelgesine uygun olduğu belirtildi.

Avrupa Ana Muharebe Tankı Projesi, hali hazırda hizmet veren AMX Leclerc ve Leopard 2 ana muharebe tanklarının yerini almak üzere başlatıldı. MGCS'nin, Leopard 2A7'nin gövdesi ve Leclerc'in iki kişilik taretiyle birleştireceği belitriliyor.

Yeni tankın 2035 yılında devreye alınması planlanıyor.

Proje, Alman Rheinmetall tarafından Nexter ve KNDS adı verilen Krauss-Maffei Wegmann'ın Fransız-Alman ortaklığında yapılacağı belirtildi.

Almanya'nın Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, Rheinmetall'in iş payının yüzde 25'ini alarak projede alt yüklenici olacağı konusunda bir anlaşmaya vardığını, Nexter'in yüzde 50 KMW'nin ise yüzde 25 iş payını aldığını bildirdi.

star.com.tr

İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem! Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor
Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor

Dikkat çeken açıklama: Türkiye, Rusya ve ABD'ye hayır diyebiliyor

HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu
HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu

HDP'li Buldan CHP-HDP-İP ittifakının adını koydu

Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem
Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem

Türkiye'nin en büyük savaş gemisine yerli sistem

17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?
17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?

17-25 Aralık'tan hemen önce FETÖ'yle ne görüştün?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.