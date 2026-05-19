Savunma

Avrupa ülkesi Türkiye'yi seçti! Türk sistemi satın alacaklar

ABD/İsrail ve İran arasındaki gerilim ülkeleri tek tek yeni bir savunma hamlesi yapmaya yönlendiriyor. Özellikle Türkiye'nin son zamanlarda savunma sanayisi atağı, ülkeler tarafından yakından takip ediliyor. Alman basınında yer alan habere göre, Türkiye'nin geliştirdiği kıtalararası balistik füze sistemi ile 'Tayfun Blok-4' hipersonik füzesi için sıcak bir gelişme yaşandı. Berlin yönetimi, savunma sistemlerine takviye için rotayı Türkiye'nin geliştirdiği kıtalararası balistik füze sistemi ile 'Tayfun Blok-4' hipersonik füzesine çevirdi. İşte detaylar...

MEHMET SELVİTOP19 Mayıs 2026 Salı 15:36
Alman basını, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişini konuşmaya devam ediyor. Özellikle son dönemde geliştirilen yüksek teknoloji füze sistemleri, Avrupa'da dikkatleri Ankara'ya çevirmiş durumda. Alman medyasında yer alan analizlerde, Türkiye'nin yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte caydırıcılık kapasitesi oluşturmaya başladığı vurgulanıyor.

ALMANYA'DAN TÜRK SİSTEMLERİ İÇİN HAMLE

ABD'nin uzun menzilli Tomahawk füze planını askıya almasının ardından alternatif arayışına giren Almanya'nın, rotasını Türk savunma sanayiine çevirdiği iddia edildi.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden WELT'in haberine göre Berlin yönetimi, Türkiye'nin geliştirdiği bir kıtalararası balistik füze sistemi ile "Tayfun Blok-4" hipersonik füzesi Berlin hükümeti tarafından değerlendirmeye alındı.

Savunma uzmanları kıtalararası balistik füze sisteminin NATO içinde yalnızca sınırlı sayıdaki ülkenin sahip olduğu bir kapasiteye yaklaşması nedeniyle Berlin'de dikkat çekici bulunduğunu belirtiyor.

WELT'e konuşan Türk savunma uzmanları da Türkiye'nin özellikle uzun menzilli füze teknolojilerinde stratejik bir aşamaya ulaştığının altını çizdi.

Öte yandan, Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun Blok-4 hipersonik füzesinin seri üretim aşamasına geldiği, sistemin fırlatma araçlarının ise halihazırda üretildiği kaydedildi.

  • Almanya
  • Türk savunma sanayisi
  • Tayfun Blok-4

