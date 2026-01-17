Avrupa ülkesinin 500 bin kişilik ordu planı

Polonya, Cuma günü yetkililerin duyurusuna göre, Rusya ile yaşanan gerginlikler arasında askeri gücünü güçlendirmek amacıyla 2039 yılına kadar silahlı kuvvetlerini 500.000 asker ve yedekle genişletmek istiyor.

Genişletilmiş kuvvet, 300.000 aktif görevdeki asker ve 200.000 yedek askerden oluşacak ve yeni bir yüksek hazırda bekleyen yedek birimi içerecek. Bu bilgi, Polonya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na atıfta bulunan kamu yayıncısı TVP World tarafından verildi. Polonya'nın, yedek askerler hariç, yaklaşık 215.000 askerden oluşan bir ordusu var ve bu, onu NATO'da üçüncü en büyük ordu yapıyor.

Savunma 24 askeri web sitesi, geçen yaz itibarıyla bu kuvvetin 154.000 profesyonel asker, yaklaşık 20.000 temel eğitim almış gönüllü ve 37.000 teritoryal orduda görev yapan asker içerdiğini bildirdi. Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya yaptığı saldırı, Avrupa genelinde, özellikle NATO'nun doğu kanadında bir askeri yatırım dalgasını tetikledi.

Polonya, 2026'da GSYİH'sının yaklaşık %5'ini savunmaya harcamayı planlıyor. Programın öncelikleri arasında, Polonya ordusunun, kara, deniz, hava, uzay ve siber alanlarda "çok alanlı" yetenekler geliştirmesi, "cezalandırma" amaçlı silahlar ve düşmanı "reddetmeye" yönelik teknolojiler yer alıyor. Program, keşif, karar verme ve stratejide insansız hava araçları ve yapay zekanın kullanımını genişletmeyi hedefliyor.

Polonya Silahlı Kuvvetleri, bu girişimi "Polonya Ordusu'nun uzun vadeli dönüşümü için önemli bir adım" olarak tanımladı ve "etkili caydırıcılık sağlama ve gerekirse başarılı bir savunma operasyonu yürütme" yeteneğine sahip olacağını belirtti.