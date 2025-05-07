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Savunma

Avrupa'da gövde gösterisi: Türk zırhlısı bir ilki gerçekleştirecek

Türk zırhlısı Ejder Yalçın 4x4 Litvanya'daki düzenlenecek etkinlikte 30x113mm VENOM LR Düşük Geri Tepmeli Orta Kalibre Top ve Ilgar I kamikaze mühimmatı ile iki farklı çözümü ilk kez sergileyecek.

AA7 Mayıs 2025 Çarşamba 16:12 - Güncelleme:
Avrupa'da gövde gösterisi: Türk zırhlısı bir ilki gerçekleştirecek
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Nurol Makina, Litvanya'daki canlı atış gösterisinde en yeni askeri teknoloji yeteneklerini sergileyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vilnius'ta yarın düzenlenecek etkinliğe Nurol Makina ikinci kez katılacak.

Daha önce Rheinmetall Norveç tarafından geliştirilen 120 mm Ragnarok sisteminin Ejder Yalçın 4x4 platformuna entegrasyonuyla başarılı gösteriler gerçekleştiren şirket, bu yıl 30x113mm VENOM LR Düşük Geri Tepmeli Orta Kalibre Top ve Ilgar I kamikaze mühimmatı ile iki farklı çözümü ilk kez sergileyecek.

Gösteri sırasında, Nurol Makina'nın amiral gemisi NMS 4x4 aracı, Samsun Yurt Savunma (SYS) Grubu'nun bir üyesi olan UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON 30 Uzaktan Kumandalı Silah İstasyonu (RCWS) ile canlı atış tatbikatları yapacak.

OPERASYONEL ESNEKLİK SAĞLIYOR

Sistem, SYS Grubu'nun bir diğer stratejik iştiraki olan AEI Systems tarafından tasarlanan 30x113mm VENOM LR Düşük Geri Tepmeli Orta Kalibre Top ile entegre edildi. Ayarlanabilir atış hızına sahip VENOM LR, göreve özel ihtiyaçlara göre operasyonel esneklik sunuyor.

Ayrıca yüksek teknoloji ürünü ve nitelikli bir kamikaze mühimmat çözümü olan Ilgar I, Nurol Makina'nın NMS 4x4 platformundan fırlatılacak. Ilgar I, uzaktan pilotaj gerektirmeyen tamamen otonom bir kamikaze mühimmat olarak geliştirildi. Taktik-füze dünyasının navigasyon, yönlendirme ve kontrol teknolojileriyle donatılan Ilgar, hedef angajmanı için nihai kararı operatörün vermesine olanak tanıyor.

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