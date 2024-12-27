Avrupa'da gücümüz artacak! 'Gökyüzünün Ferrarisi'ni artık Türkler üretecek

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İtalya'nın dev firmalarından biri olan Piaggio Aerospace'in kuruluşu 1884 yılına uzanıyor. Şirket ismini, kurucusu İtalyan girişimci Rinaldo Piaggio'dan alıyor.

İlk uçağını 1915 yılında üreten Piaggio Aerospace, dünyanın en eski uçak üreticileri arasında yer alıyor. 1922'de havalanan Piaggio'nun P.1 uçağı, yenilikçi tasarımıyla dünya çapında ses getirdi. 1928'de şirket yenilikçi bir rüzgar tüneli inşa ederek aerodinamik araştırmalarında yeni bir aşamaya geçti.

Piaggio Aerospace, 1937 yılında ise yeni uçak modeli P.108'i tanıttı. Ağır bombardıman uçağı P.108, şirketin ilk dört motorlu uçağı olarak öne çıktı.

GELİŞTİRDİĞİ İŞ UÇAĞI "GÖKYÜZÜNÜN FERRARİSİ" OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Şirketin tesisleri İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yeniden inşa edildi. 1957'de Piaggio Aerospace'in ilk genel maksatlı uçağı P.166 ve P.166M havalandı. Bu uçaklar hem gücüyle hem de tasarımıyla uluslararası çapta beğeni kazandı.

1960'larda jet motoru geliştirmeye başlayan şirket, 1964 yılında ilk jet motorlu uçağı PD-808'i gökyüzüyle buluşturdu. Farklı varyantları olan uçak, iş jeti olarak hizmet verdi.

P.136 deniz uçağı, P.149 eğitim uçağı da geliştiren Piaggio Aerospace, 1986 yılında yıllar süren araştırmalarının ardından yeni nesil iş uçağı P.180 Avanti'yi geliştirdi. Şirket için yeni bir dönemin kapısını aralayan bu uçak, havacılık sektöründe "gökyüzünün Ferrarisi" olarak nitelendirildi.

Geniş bir kabine sahip olan P.180 Avanti, 41 bin feet yüksekliğe çıkabiliyor. En hızlı pernaveli uçaklar arasında gösterilen model, şirketin havacılıktaki etkisini artırması açısından önem taşıyor. 1998'de P.180 modeliyle uluslararası pazarlarda adından söz ettiren şirket, bu gelişmeyle iş uçakları üretiminde öne çıktı.

PORTFÖYÜNDE İNSANSIZ HAVA ARACI DA YER ALIYOR

Farklı amaçlara yönelik uçaklar da geliştiren Piaggio Aerospace, 2003 yılında P.166 uçağını yeniden tasarlanıp geliştirilerek P.166 DP1 adıyla hizmete sundu. Çift motorlu uçak, deniz devriye uçağı olarak hizmet verdi.

2005 yılında "gökyüzünün Ferrarisi" olarak nitelendirilen P.180 Avanti'nin yeni versiyonu Avanti II'yi duyuran şirket, iş jetlerindeki başarısını pekiştirdi. 8 yolcu taşıma kapasitesine sahip Avanti II, sınıfında öne çıkarak hızlı ve konforlu bir yolculuk imkanı sağlıyor.

Çeşitli dönemlerde küresel gelişmelerin de etkisiyle mali krizler yaşayan şirket, 2006'da Birleşik Arap Emlrlikleri merkezli Mubadala Development Company ile stratejik yeni bir ortaklığa imza attı. Bu ortaklığın ardından 2012 yılında şirket, P.180 Avanti uçağının platformunu kullanarak gelişmiş çok amaçlı devriye uçağını geliştirdi.

Piaggio Aerospace 2013 yılında ise Avrupa'nın ilk insansız hava aracı P.1HammerHead ile tamamen uzaktan kumandalı pilotajla ilk uçuşunu tamamladı. 6 bin 146 kilogram ağırlığındaki araç 16 saat havada kalabiliyor.

Şirket 2014 yılında P.180 Avanti modelinin daha verimli ve gelişmiş versiyonu olan Avanti EVO'yu kullanıma sundu.

İTALYA'NIN SAVUNMA SANAYİSİ EKOSİSTEMİNDE STRATEJİK BİR KONUMDA

Bugüne kadar 25'ten fazla modelde uçak geliştiren şirket, aynı zamanda bakım, onarım ve revizyon hizmetleriyle de İtalya'nın savunma sanayisi ekosisteminde stratejik bir konumda bulunuyor.

Piaggio Aerospace'in satışı için düzenlenen ihalede en iyi teklifi veren dünyanın en büyük silahlı insansız hava aracı şirketi Baykar oldu.

Baykar, çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazandı.

Bu satın almayla birlikte Baykar, Avrupa havacılık pazarındaki etkisini artırmanın yanı sıra Piaggio'nun tarihi mirasını koruyarak üretim kapasitesini güçlendirmesini sağlayacak. Baykar'ın gelecek vizyonuyla birlikte şirketin İtalya'da sağladığı istihdamın büyümesi de amaçlanıyor.