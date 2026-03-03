Nurol Makina tarafından Macaristan Ordusundan ve Savunma Bakanlığına bağlı firmalardan uzmanların katılımı ile tasarımı özelleştirilen ve GİDRAN ismiyle envantere giren zırhlı araçlar için yeni sözleşme imzalandı. Sözleşme Macaristan Savunma Bakanlığı, Macaristan Silahlı Kuvvetleri ve 4iG Space and Defence Technologies arasında Başbakan Viktor Orban huzurunda yapıldı.

Törene, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Çarmıklı, Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürol Çarmıklı, Nurol Makina Genel Müdürü (CEO) Engin Aykol, Avrupa Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Emre Akın ve Nurol Makina Macaristan Genel Müdürü ve GİDRAN Armoured Vehicles Genel Müdürü (CEO) Mehmet Atak katıldı.

İmzalanan sözleşme doğrultusunda, Nurol Makina ve Raba şirketi işbirliği içinde Türkiye'de üretilen ve teslimatları yapılan 106 GİDRAN aracına 800 adet daha ekleyecek. Araçların bir kısmı doğrudan Avrupa Birliği (AB) savunma ekosistemi içinde, büyük kısmı ise Macaristan'da kurulan tesiste üretilecek. GİDRAN 4X4 araçları, Macaristan Kara Kuvvetlerinin temel unsurlarından birini oluşturacak.

Ayrıca envanterdeki GİDRAN araç filosu için bakım ve yaşam döngüsü destek sözleşmesi imzalandı. Böylece uzun vadeli, yaşam döngüsüne dayalı bir savunma hizmetinin altyapısı oluşturuldu.

MACARİSTAN VE BÖLGE GÜVENLİĞİ İÇİN STRATEJİK HAMLE

Nurol Makina, Macaristan'da yerel katkıyla yapılacak üretime yönelik olarak Nurol Makina Hungary şirketini kurdu, sonrasında da Raba Otomotiv ile bir ortak girişim hayata geçirildi. 4iG SDT de Nurol Makina ile daha önce yaptığı anlaşma ile 2030 yılına kadar Macaristan pazarında GİDRAN 4x4 araçlarının satışı konusunda "münhasır distribütörlük" hakkını elde etmişti. 4iG SDT, böylece bu zırhlı araçları Macaristan pazarındaki tüm potansiyel kullanıcılara resmi olarak satma ve tedarik etme yetkisine sahip tek şirket olmuştu.

Nurol Makina ve Türk savunma sanayisi bu sözleşmeyle Avrupa'daki varlığını "tedarikçiden" "ortak üreticiye" taşıyacak.

Macaristan yetkilileri Nurol Makina'dan duydukları yüksek memnuniyeti ifade ederken, anlaşma Macaristan ve bölgenin güvenliği için stratejik bir hamle olarak belirtildi.

Nurol Makina, Macaristan tarafından CSG ve Lockheed Martin şirketleriyle birlikte stratejik partner olarak nitelendirildi.

EN ZORLU ARAZİLERDE GENİŞ GÖREV YELPAZESİ

GİDRAN, Nurol Makina'nın muharebe sahasında kendisini kanıtlayan ve uluslararası alanda farklı coğrafyalarda tercih edilen Ejder Yalçın 4x4 platformu üzerine kuruldu.

Araç, mayın, el yapımı patlayıcı ve yanal patlamalara karşı yüksek koruma seviyesi sunuyor. GİDRAN, personel taşıyıcıdan keşif-gözetleme platformuna, silah taşıyıcıdan komuta kontrol merkezine kadar geniş bir görev yelpazesine uygun tasarlandı. Araç, 375 beygir gücündeki motoru ve tam bağımsız süspansiyon sistemi ile en zorlu arazi koşullarında operasyonel yetenek sunuyor.

Nurol Makina araçları 2020 yılından bu yana Macaristan'da yüksek memnuniyet seviyesiyle görev yapıyor. Bu proje özelinde kurulan ilişkiler, iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğine örnek teşkil ediyor.