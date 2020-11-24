Avrupalı savunma şirketinden Güney Kore ile ortak seyir füzesi

star.com.tr 24 Kasım 2020 Salı 18:31 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 18:31

Alman-İsveç ortaklığı bulunan savunma şirketi Taurus Sytems, Güney Kore’nin yeni nesil KF-X savaş uçaklarında kullanılabilecek yeni bir uzun menzilli seyir füzesi geliştirmek için Kore Havacılık ve Uzay Sanayii ile işbirliği yapmayı planlıyor.

Taurus Systems Korea Co. başkanı Christoffer Drevstad, Yonhap Haber Ajansı ile yaptığı röportajda, "Daha küçük ancak mevcut füzeyle aynı veya daha fazla performansa sahip olan Taurus K-2'yi geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Drevstad, yeni füzenin hedef menzilinin 600 km'den daha uzun olacağını ve KF-X ve FA-50 hafif savaş uçakları dahil olmak üzere daha hafif jetler için uygun olduğunu belirterek, "Bu füzeyi Kore'de Koreli bir ortakla geliştirmeyi ve üretmeyi planlıyoruz. Şu anda bir ortak bulmaya çalışıyoruz" dedi ve şirketin Koreli firmalara bir ay önce teklifler gönderdiğini ve sonuçları beklediğini ifade etti.

Havadan yere hassas güdümlü füzenin güncel versiyonu, 500 kilometre uçuş menziline sahip Taurus KEPD 350K'dır. Güney Kore, söz konusu füzeleri çoğu F-15K savaş uçaklarına takılan yaklaşık 260 birim satın aldı.

Uzmanlara göre füze, Kuzey Kore'deki radar istasyonlarını ve diğer önemli tesisleri yok etmek için kullanılabilir.

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