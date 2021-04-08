Avrupa'nın Rusya'yı gözetleyen gözü: CAMCOPTER S-100 RPAS

Star.com.tr 08 Nisan 2021 Perşembe 22:25 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 22:25

Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı, Uzaktan Kumandalı Uçak Sistemi'ni (RPAS) CAMCOPTER S-100'ü Romanya Sınır Polisi deniz gözetimi amacıyla kullanıyor.

Mankalya'da bulunan CAMCOPTER S-100'i Rumen makamları, Sahil Güvenlik görevlerini yerine getirme, liman güvenliği de dahil olmak üzere Karadeniz'deki hareketleri günlük izleme, gözetleme, arama, kurtarma, kaza ve afetlere müdahale etme konusunda da aktif olarak kullanıyor.

S-100'ün üzerinde L3 Wescam Electro-Optical / Infra-Red (EO / IR) kamera, Overwatch Görüntüleme PT-8 Deniz Gözetleme, Becker Avionics BD406 işaret bulucu ve Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS ) bulunuyor.

S-100, Avrupa ile yapılan yıllık deniz gözetleme sözleşmesi kapsamında Kasım 2018'den beri Romanya ve Bulgaristan operasyonlarının bir parçası olarak kullanıyor.

Bu sözleşmenin uygulanması kapsamında Schiebel, birkaç AB üyesine ve AB organına eşzamanlı denizcilik gözetim hizmetleri sunmaktadır. En son CAMCOPTER S-100 Fransa, Danimarka, Finlandiya ve Hırvatistan'da aktif olarak kullanılmaya başladı.

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