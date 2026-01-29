İstanbul'daki Ada Tersanesi'nde gerçekleştirilen törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, iki ülkenin büyükelçileri, Portekiz ve Türk Deniz Kuvvetleri mensupları ile Türk savunma sanayisi firmalarının temsilcileri katıldı.



Portekiz Savunma Bakanı Melo, konuşmasında, bugünkü törenin her açıdan dikkate değer bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bu gemiler, donanmamızın modernizasyonunda büyük bir adımı temsil ediyor. Bu modernizasyon bugün burada şekilleniyor. Bu önemli girişimde yer alan herkese teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Bu projenin Türkiye ve Portekiz donanmalarının ve savunma sanayilerinin arasındaki güveni yansıttığını vurgulayan Melo, müttefikler arasındaki işbirliğinin, endüstriyel ortaklıklar yoluyla NATO'daki kolektif savunmanın ötesine nasıl uzanabildiğini de gösterdiğini söyledi.

Melo, Portekiz donanmasının konseptlerini ve uzmanlığını Türkiye'nin denizcilik sanayisiyle birleştirdiklerine değinerek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

- "KRİTİK BİR UNSUR OLACAK"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün de Türkiye ve Portekiz arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktasına tanıklık ettiklerini belirterek, gemilerin fiziksel inşasının yanı sıra iki ülke arasındaki uzun süreli ortaklığın temellerini de güçlendirdiğini anlattı.

2024 yılında imzalanan sözleşmenin STM ve Portekiz Donanması için tarihi bir adım olduğuna işaret eden Görgün, "Köklü denizcilik geleneklerine sahip iki Akdeniz ülkesi olarak denizle olan bağımız tarihimizi ve geleceğimizi tanımlıyor. Bu proje, savunma sanayi işbirliğimizin parlak bir sembolü. İki müttefik ortak bir vizyonu paylaştığında, denizcilik mirasını modern stratejik yeteneklere dönüştürebileceğimizi kanıtlıyor." şeklinde konuştu.

Görgün, dünyada hızla değişen ve karmaşık bir küresel güvenlik ortamı olduğuna değinerek, bu zorlu zamanlarda NATO çerçevesindeki dayanışmanın her zamankinden daha önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye olarak dost ve müttefiklerin yanında olmaya kararlı olduklarını anlatan Görgün, "Ortak güvenliği sağlamak için savunma teknolojilerimizi ve endüstriyel yeteneklerimizi paylaşmanın önemine inanıyoruz. Bu gemi, yeni güvenlik konsepti kapsamında Portekiz'in operasyonel gereksinimlerini karşılamasında kritik bir unsur olacak." dedi.

Görgün, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Türk mühendislerle birlikte Türkiye'de çalışacak olan Portekiz Savunma Bakanlığı personelini ağırlamayı dört gözle beklediklerini söyledi.

Taahhütlerinin ilk gemiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Görgün, inşasına bu yılın ilerleyen dönemlerinde başlanması ve Haziran 2026'ya kadar bloğunun kızağa konulması planlanan ikinci gemi için şimdiden hazırlıklara başladıklarını bildirdi.

Görgün, gemilerin Portekiz donanmasına sorunsuz şekilde teslim edilmesini sağlamak amacıyla proje takvimleri ve teknik gereklilikler konusunda her türlü desteği vereceklerini belirterek, platformun denizde ikmal ve lojistik gibi temel görevlerinin yanı sıra insani yardım, arama-kurtarma ve tıbbi görevleri de icra edebileceğini kaydetti.

Bu gemiyle iyi bir başlangıç yaptıklarını anlatan Görgün, bundan sonraki süreçte Portekiz ve NATO müttefiklerinin yanı sıra diğer ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri önemli ve sürdürülebilir bir yola çıktıklarını ifade etti.

- "DÜNYA DONANMALARININ GÜVENİLİR ORTAĞI"

STM Genel Müdürü Güleryüz ise dünya donanmalarının güvenilir ortağı olduklarını dile getirerek, Türk donanmasının yanı sıra Ukrayna'dan Portekiz'e, Pakistan'dan Malezya'ya kadar dost ve müttefik donanmaların savunma kapasitelerini geliştirdiklerini söyledi.

Portekiz Deniz Kuvvetleri için geliştirdikleri Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemileri projesinde mühendislik çalışmalarını somut bir su üstü platformuna dönüştürdükleri önemli bir eşiği geride bıraktıklarını anlatan Güleryüz, "11 farklı tersanede yürüttüğümüz 44 denizcilik projesiyle edindiğimiz, NATO standartlarına uygun platform geliştirme tecrübemizi dost ve müttefik bir ülke olan Portekiz'e aktarmaktan gurur duyuyoruz. Planlı ve hızlı bir inşa süreciyle gemilerimizi 2027 yılında denize indirmeyi, 2028 yılında ise Portekiz Deniz Kuvvetlerine teslim etmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından geminin kızağa koyma töreni gerçekleştirildi. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

- TÜRKİYE'NİN BİR AVRUPA BİRLİĞİ VE NATO ÜYESİ ÜLKEYE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İLK ASKERİ GEMİ İHRACATI

Dünyanın önde gelen askeri denizcilik firmalarını geride bırakan STM, 17 Aralık 2024 tarihinde Portekiz'in başkenti Lizbon'da Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi Projesi'nin sözleşmesini imzalamış ve önemli bir başarıya imza atmıştı.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından tasarım faaliyetleri tamamlanan projede, ilk geminin inşa süreci 2 ay önce yapılan sac kesim töreniyle başlamıştı. Proje kapsamında Türkiye'nin bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye gerçekleştirdiği ilk askeri gemi ihracatına imza atıldı.

Türkiye'nin askeri deniz mühendisliğinde geldiği seviyeyi gösterme açısından önemli bir proje olarak kabul edilen Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemileri, modüler bir tasarım içeriyor. Gemiler, lojistik destek sağlama, denizde akaryakıt ve kargo transferi yapmasının yanı sıra zırhlı araç taşıma kapasitesiyle müşterek güç aktarımı, amfibi harekat maksatlı da kullanılabilecek.

Ayrıca gemiler, modüler, özgün ve çok yönlü tasarımları sayesinde kriz zamanlarında insani yardım, arama kurtarma, hastane gibi görevleri de yerine getirecek. Entegre haberleşme sistemiyle donatılmış bu gemiler, komuta ve kontrol kabiliyetlerine de sahip olacak.

137 metre uzunluğa, 11 bin ton deplasmana, 18 knotu aşan azami sürate sahip gemiler, 30 gün boyunca kesintisiz denizde kalabilecek. Toplamda 100 görev personeline ilave olarak 100 hariçten kişi barındırma kapasitesi bulunan gemilerde, 20 adede kadar hafif taktik zırhlı araçları taşınabilecek.

Gemiler ağırlıklı olarak hava savunma harbi olmak üzere tüm temel harp nevilerine yönelik sensör ve silah sistemleri bünyesinde barındıracak. Yakın hava savunma sistemleri, 12,7 mm uzaktan kumandalı silah sistemleri ve chaff/dekoy sistemleriyle donatılacak gemiler, çok sayıda ileri sensör ve sistemleri bünyesinde barındıracak. Gemilerde ayrıca helikopter ve insansız hava araçları için platform ve İHA'lar için hangar da olacak.