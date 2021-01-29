Avustralya'dan hava savunma füze sistemlerine yatırım

star.com.tr 29 Ocak 2021 Cuma 18:59 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 18:59

Avustralya Deniz Kuvvetleri, Çin'in Hint-Pasifik boyunca artan askeri gücüne karşı olası deniz tehditlerine yönelik savunmasını güçlendirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Avustralya Savunma Bakanı Linda Reynolds, yeni mayın karşıtı gemiler ile bir dizi gelişmiş güdümlü mühimmat çalışmalarını finanse edecek girişimleri duyurdu.

"Deniz 1300 Projesi" kapsamında geliştirilecek güdümlü silah programı, uzun menzilli gemi karşıtı füzeleri, genişletilmiş menzilli karadan havaya füzeleri, gelişmiş hafif torpidolar ve deniz kuvvetlerine kara saldırı yetenekleri kazandıracak unsurlara yapılan 20 senelik 19 milyar ABD Doları yatırımın bir parçasıdır.

"Deniz 1300 Projesi" kapsamında, Avustralya hükümeti geliştirilmiş Seasparrow Block 2 savunma füzesi için uluslararası geliştirme programına yatırım yapmaya devam edecek. Fonlar ayrıca SM-2 Blok IIIC ve SM-6 Blok I füzelerini daha da geliştirmek için kullanılacak.

Savunma Bakanı Linda Reynolds, “Tüm bu yeni silahlar, deniz kaynaklarımızın ve ayrıca ülkemizin sınırlarının korunmasını artıracak. Potansiyel düşmanları da bin 500 kilometreye kadar çok daha uzak mesafelerde tutacaklar. Bu duyurular özellikle tek bir millet hakkında değil. Avustralya'nın deniz, kara ve hava alanlarında ulusumuzu herhangi bir potansiyel tehditten korumak için egemen kapasiteye sahip olmasını sağlamakla ilgilidir." şeklinde konuştu.

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