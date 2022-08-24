AW249'dan bir ilk! AW129 Mangusta'nın yerini alacak

Leonardo AW249 yeni nesil saldırı helikopterinin ilk prototipi, şirketin Vergiate'deki fabrikasından ilk kez 12 Ağustos 2022'de uçtu. AW249'un ilk uçuşunun en geç Eylül 2022 yılında yapılması bekleniyordu.

Resmi olarak 'AW249 NEES' olarak adlandırılan helikopter, 1990'lardan beri İtalyan Ordusu'nda hizmet veren ve mevcut AH'ye kadar yıllar boyunca yükseltilen AW129 Mangusta'nın yerini alacak.

Helikopter, insansız hava araçlarıyla doğrudan işbirliği yapacak şekilde tasarlandı.



Leonardo, İtalyan Savunma Bakanlığı'nın bir prototip, üç seri üretim helikopteri ve 48'e kadar operasyonel helikopter ihtiyacını içeren NEES programını başlattığı 2017'den beri proje üzerinde çalışıyor. Leonardo Helicopters'ın Kıdemli Satış Başkan Yardımcısı Stefano Villanti, AW249'un geliştirilmesinin İtalyan Ordusu'nun zaman çizelgesine göre "saat gibi ilerlediğini" söyledi. İtalyan Ordusu A129D'leri, 2025 yılından itibaren emekli etmeyi; AW249'ları da 2025 yılından itibaren teslim almayı planlıyor.

A129 MANGUSTA'DAN ÇOK DAHA GÜÇLÜ

A129 Mangusta ile kıyaslandığında 1800 kg faydalı yük kapasitesi ve 8 ton azami kalkış ağırlığıyla ağır sınıfa yaklaşan AW249; her biri yaklaşık 2583 shp gücünde iki adet GE CT-78E6 turboşaft motoru kullanıyor. Bu sayede AW249, yerini alacağı 2 adet 890 shp gücünde Rolls-Royce Gem 2-1004D turboşaft motor kullanan A129'a kıyasla çok daha yüksek bir güç/ağırlık oranına sahip olacak. 140kt seyir hızı ve üç saatlik dayanıklılık oranına sahip... Helikopter, gemi kaynaklı operasyonlar da düşünülerek tasarlandı.

GELECEKTEKİ SAVAŞ ALANI İÇİN TASARLANDI

Üretici firma Leonardo'dan yapılan açıklamada AW249'un önümüzdeki 30 yıl içinde hızla gelişen savaş alanında çalışacak yeni nesil bir savaş helikopteri için ortaya çıkan tüm gereksinimleri karşılayacağı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Helikopter, gelişmiş entegre savunma yardımcıları paketi, balistik tolerans, çarpışmaya dayanıklılık ve düşük tespit edilebilirlik sayesinde yüksek güvenlik ve hayatta kalma sağlayarak en katı güvenlik gereksinimlerine uyacak.

7-8 ton aralığında maksimum kalkış ağırlığı ile AW249, savaş, yakın hava desteği ve silahlı eskort gibi görevleri gerçekleştirmek için hız ve dayanıklılığı birleştirecek. Güçlü motorlar, en zorlu koşullarda operasyonları mümkün kılacak ve gemide operasyonel kapasite baştan tasarlanacak. AW249, taretli bir silahın yanı sıra esnek bir silah sistemi ile donatılacak."

Star Gazetesi