Aylarca uçabilen Skydeweller ile tanışın! Havacılıkta devrim

2016'da güneş enerjisiyle yaptığı uçuşlarla gündeme gelen Skydeweller uçağını geliştirme programı, havacılık tarihine damga vuracak bir noktaya doğru ilerliyor.



Skydeweller, 14 Haziran'da İspanya'da ABD, Fransa, İspanya ve Lüksemburg'dan temsilcilerin insansız ve sıfır emisyonlu uçak programı Skydweller'a desteklerini resmileştirmek için bir araya geldikleri Albacete hava üssünde sergilendi.

Uçak, havacılık sektörünün fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmayı ve çok fazla harcama yapılan bazı askeri alanlardaki görevleri daha kolay bir şekilde yapmayı başarabilir.

SKYDEWELLER AYLARCA HAVADA KALABİLECEK

Africom kaynaklarına göre, uçağın birkaç ay boyunca sürekli uçuş yapabilmesi bekleniyor ve isyan faaliyetlerine karşı koyma çabalarını destekleyen bilgi toplamanın ötesine geçen bir potansiyele sahip.

Afrika Komutanlığı İstihbarat Direktör Yardımcısı Tuğgeneral Rose Keravuori, Skydeweller ile ilgili açıklamasında, "Sonuç olarak uçak, sıfır emisyon ve uzun ömürlü bir ISR (İstihbarat, Gözetleme ve Keşif) platformu ve hem bize hem de Afrikalı ortaklarımıza daha düşük bir maliyetle geniş bir yelpazede yetenekler sunma potansiyeline sahip." dedi.

Uçağın tasarımcıları Skydweller'ı otonom hale getirmek için çalışıyorlar. Ayrıca ekvator çevresindeki hava koşulları, güneş ışığına maruz kalma konusunda daha iyi performans gösterme eğilimi ile birleştiğinde, Skydweller Afrika'da kullanım için ideal bir platform haline gelecek.

Star Gazetesi