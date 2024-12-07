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Savunma

Aynı fikirde olduğu ülkeye destek! 10,7 milyon dolarlık anlaşma

Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu karşısında Çin'e karşı adımlarına devam eden Japonya, Filipinler ordusuna kıyı gözlem radarı verecek. Aynı fikirdeki ülkelere resmi güvenlik yardımı sağlayan Japonya ve Filipinler arasındaki anlaşma 10,7 milyon dolar değerinde.

AA7 Aralık 2024 Cumartesi 07:58 - Güncelleme:
Aynı fikirde olduğu ülkeye destek! 10,7 milyon dolarlık anlaşma
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Japonya, Filipinler donanmasına kıyı gözlem radarı tedariki için 1,6 milyar yenlik (10,7 milyon dolar) anlaşma imzaladı.

Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu karşısında Japonya hükümeti "aynı fikirdeki ülkelere" resmi güvenlik yardımı sağlıyor.

Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ve Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, Japonya'nın Manila Büyükelçisi Endo Kazuya'yı kabul etti.

Kyodo ajansına göre, görüşmede Japonya'nın, Filipinler donanmasına kıyı gözetleme radarları tedarikini sağlayacak anlaşma imzalandı.

1,6 milyar yen (10,7 milyon dolar) değerindeki anlaşma kapsamında hava gözetleme radarları ile bataryaları Filipinler'e verilecek.

Japonya'nın Manila Büyükelçiliği'ne göre anlaşma kapsamında şişme lastik botlar ve radar sistemiyle ilgili ekipmanlar da gönderilecek.

Filipinler hükümeti, Japonya'nın yardımlarının "Hint-Pasifik barışı ve istikrarına yönelik tehditleri caydırma kabiliyetlerini" artıracağını bildirdi.

Tokyo hükümetinin "resmi güvenlik yardımı" (OSA) kapsamında imzalanan anlaşmayla, önemli deniz ticaret rotalarının korunması hedefleniyor.

- OSA ÇERÇEVESİ

Japonya, 2022'de güncellenen Ulusal Güvenlik Stratejisi (NSS) kapsamında Resmi Güvenlik Yardımı (OSA) çerçevesi Nisan 2023'te yürürlüğe girdi.

Buna göre Japonya, hukukun üstünlüğü ve demokrasi gibi değerleri "benzer düşüncedeki" ülkelerin ordularına, savunma ekipmanları sağlayabiliyor.

OSA çerçevesi, ulusal kamuoyunda Japonya'nın "Çin'in, Hint-Pasifik'te nüfuzunu artırması karşısındaki savunma hamlesi" şeklinde nitelendiriliyor.

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