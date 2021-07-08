B-21'den bu görüntüyü paylaştılar! Dikkat çeken ayrıntı

star.com.tr 8 Temmuz 2021 Perşembe 10:14 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 10:14

USAF, B-21 programı kapsamında, mühendislik ve geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca gelişmiş hayalet bombardıman uçaklarını üretime hazırlanmak için, imalat altyapısını ve endüstriyel tedarik tabanındaki kapasiteyi ölçeklendirmeye odaklanıyor.

Özellikle gizli uçakların tasarımı, radar imzalarının ifşa edilmesini önlemek için, mümkün olduğunca uzun süre gizli tutulur ve B-21 bombardıman uçağı muhtemelen en gizli uçaklardan biri olacak.

USAF, Nortthrop Grumman şirketinin tasarımını B-2 bombardıman uçağına benzer şekilde dizayn ettiği yeni nesil bombardıman uçağı B-21 Raider'ın bir tasarım görüntüsünü paylaştı.

Uçağın tasarımı son derece önemlidir. Bu yüzden B-2 ilk ortaya çıktığında, gözlemcileri son derece etkilemişti. Önceki F-117 Nighthawk hayalet uçaklarının tamamı açısal tasarıma sahip uçaklar iken, B-2 teknoloji sayesinde daha organik görünüyordu, keskin hatlar veya düz yüzeylerden kaçınılmıştı.

Yeni versiyonun en şaşırtıcı özelliği, önceki hiçbir uçağınkine benzemeyen ve pilota pek fazla görüş sağlamayacak gibi görünen çok parçalı kokpit penceresi.

Daha önce, F-35'teki EOTS kamerası gibi pilota etrafını yüksek çözünürlüklü 360 derecelik bir görüş sağlayan sistemler tarafından gereksiz hale getirileceğinden, gelecekteki hayalet uçakların pencerelere ihtiyaç duymayacağına dair spekülasyonlar vardı.

Hava Kuvvetleri'nin her biri yaklaşık 656 milyon dolara mal olan yaklaşık 100 Northrop Grumman yapımı uçağı satın alması bekleniyor.

Ayrıca B-21'in, Pentagon'un 2017'de 900 milyon dolarlık iki sözleşme kapsamında hem Raytheon hem de Lockheed Martin tarafından geliştirilmekte olan, nükleer başlıklı havadan fırlatılan uzun menzilli seyir füzesi (LRSO) taşıyabileceği belirtiliyor.

ABD Hava Kuvvetleri komutan yardımcısı Stephen Wilson Temmuz 2019'da, B-21'in Aralık 2021'de uçuş testi için göklere çıkacağını açıklamıştı. Ancak, tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs pandemisinin, birçok proje gibi B-21'i de yavaşlatıp yavaşlatmadı kesin değil.

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