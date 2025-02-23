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Savunma

BAE, Türk devini seçti... Askeri teknolojiye Türkiye dokunuşu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) geliştirdiği Askeri kara aracı Al Washaq için Türk savunma sanayii devi HAVELSAN'ı seçti. BAE'nin askeri teknolojisi Al Washaq'ın 'aklını' Türkiye temin edecek. Al Washaq, Türk devi sayesinde yeni kabiliyetler kazanacak.

AA23 Şubat 2025 Pazar 17:33 - Güncelleme:
BAE, Türk devini seçti... Askeri teknolojiye Türkiye dokunuşu
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Türk savunma sanayisi ürünü Taktik Komuta ve Kontrol Sistemi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde geliştirilen hafif taktik aracının yeni askeri aracına entegre edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli savunma şirketi Calidus, özel harekat ve özel kuvvetler görevleri için geliştirdiği yeni 4x4 hafif zırhlı araç Al Washaq'ı Abu Dabi'deki IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda tanıttı.

Al Washaq, keşif, hızlı taarruz, hava konuşlandırması ve ateş desteği için olağanüstü hareket kabiliyeti ve gelişmiş silah seçenekleriyle görev yapacak.

Yüksek hareket kabiliyeti ve modüler yapısıyla dikkati çeken Al Washaq, farklı görev gereksinimlerine uyum sağlayabilecek şekilde tasarlandı ve görevde ihtiyaç duyulan çeşitli silah sistemleriyle donatılabiliyor. Araç, zorlu arazi koşullarında üstün performans sergileyerek, operasyonel esneklik sunuyor.

Al Washaq'ın hafifliği ve çok yönlülüğü, onu modern askeri operasyonlar için önemli bir seçenek haline getiriyor.

Günümüzde modern orduların sahip oldukları araç ve ekipmanların başarısı ve bunların etkin kullanımının yolu ise Taktik Komuta ve Kontrol Sistemi'nden geçiyor.

Calidus da Al Washaq'ta Taktik Komuta ve Kontrol Sistemi'ne yer verdi ve tercihi HAVELSAN tarafından bu amaçla geliştirilen teknolojiden yana kullandı.

DOOB Taktik Komuta ve Kontrol Sistemi sayesinde araca çoklu platform yönetimi ve operasyon farkındalığı yetenekleri kazandırıldı.

Sistem sayesinde Al Washaq'ta görev yapacak personelin durumsal farkındalığı artacak, araçtaki elektronik sistemler kolay ve etkin şekilde yönetebilecek.

Sistem aynı zamanda aracın operasyona katılan diğer araç, ekipman ve askeri birliklerle koordinasyonu sağlamak, onların sahadaki faaliyetlerini yönlendirmek, yönetmek ve koordine etmek için de dijital bir altyapı sunuyor. Bu sistem iletişim, veri paylaşımı, sensör entegrasyonu ve analiz yetenekleriyle komutanlara ve personele gerçek zamanlı durumsal farkındalık sağlıyor.

Taktik Komuta ve Kontrol Sistemi, karar alma süreçlerini hızlandırarak birliklerin etkinliğini artırıyor ve operasyon alanında kullanıcısına avantaj oluşturuyor.

Sistem sensörlerden, insansız hava araçlarından (İHA), radar sistemlerinden, uydu haberleşme sistemlerinden ve diğer istihbarat kaynaklarından gelen verileri birleştirerek tek bir ortak operasyon resmi oluşturulabiliyor.

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