Bakan Güler'den ''Çelik Kubbe'' vurgusu: Çok katmanlı savunma sistemi belirleyici rol oynuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen ROKETSAN Üretim Tesisleri Açılışı, Seri Üretim Teslimatları ve Temel Atma Töreni'nde konuşan Güler, bu ilerleyişin milletin yüksek idealleri doğrultusunda şekillendiğini, azim, inanç ve büyük özveriyle sürdürülen çalışmaların sonucu olduğunu söyledi.

Elde edilen her başarının sadece bugünün değil, aynı zamanda yarının güçlü ve bağımsız Türkiye'sinin inşasına atılmış sağlam bir adım olduğunu vurgulayan Güler, ROKETSAN tarafından hayata geçirilen üretim tesislerinin, yapılan kritik teslimatların ve yeni yatırımların ülkeye, millete ve kahraman orduya hayırlı olmasını temenni etti.



Güler, bölge ve dünyada belirsizliklerin arttığı kritik süreçte Bakanlık olarak Türkiye'nin bekası ve milletin huzuru için gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirdi.

Tarihin en kapsamlı faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürdüklerini anlatan Güler, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her şartta görevini başarıyla yerine getirmesi, kahraman, fedakar ve vatanına yürekten bağlı personelimizin eseridir." diye konuştu.

- "CAYDIRICILIĞI ÇOK DAHA İLERİ SEVİYEYE ULAŞTIRACAKTIR"

Güler, bu başarıların arkasında aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü destekleriyle gelişen yerli ve milli savunma sanayisinin imkan ile kabiliyetlerinin de bulunduğunu belirtti.

Köklü savunma sanayi birikimiyle Türkiye'nin bu alandaki öncü şehirlerinden birinin de Kırıkkale olduğunu söyleyen Güler, şunları kaydetti:

"Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz üç önemli tesis, kritik yakıt teknolojilerinin geliştirilmesine imkan sağlayacak, mevcut harp başlığı üretim kapasitemizi artıracak, aynı zamanda ileri düzey AR-GE ve mühendislik çalışmalarına ev sahipliği yapacak olmasıyla şehrimizin bu stratejik rolünü daha da pekiştirecektir. Bu kritik tesislerin yanı sıra teslim edilecek balistik ve seyir füzeleri ile hava savunma sistemlerinden oluşan geniş ürün yelpazesi yani TAYFUN'dan SİPER'e, ATMACA'dan HİSAR'a ve SUNGUR'a kadar uzanan toplam 20 kalem sistem, kahraman ordumuzun gücünü ve caydırıcılığını çok daha ileri seviyeye ulaştıracaktır.



Temeli atılacak Lalahan Füze Entegrasyon Tesislerimizin de üretim kapasitemizi katbekat artırarak, ihtiyaçlarımızın karşılanmasına müstesna katkılar sağlayacağına inanıyorum. Özellikle belirtmeliyim ki gerek bugüne kadar hayata geçirdiği stratejik projeler gerekse bu güzide yatırımlarıyla ROKETSAN'ımız, savunma sanayimizin gurur kaynağı kuruluşlarından biri olmaya devam etmektedir."

- "CAYDIRICI VE KARARLI DURUŞUNU DAHA DA TAHKİM EDECEKTİR"

Bakan Güler, son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerin savunma sanayisinin hayati önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

İran ile İsrail ve ABD arasında yaşanan çatışmaların modern savaşın doğasını açık şekilde ortaya koyduğunu belirten Güler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güçlü bir hava kuvvetine sahip olmakla birlikte çok yönlü hava savunma sistemleri, balistik ve seyir füzeleriyle bu sistemlere ait mühimmat kapasitesi, artık savaşın seyrini belirleyen en kritik hususlardan birisi haline gelmiştir. Bu gerçeklik karşısında etkin bir hava savunma mimarisi kurmanın, yüksek hassasiyetli füze ve roket sistemlerine sahip olmanın stratejik bir zorunluluk olduğu açıkça ortaya çıkmıştır.



Bu noktada zatı devletlerinin vizyoner liderliğinde hayata geçirilen Çelik Kubbe Projesi kapsamındaki çok katmanlı hava savunma sistemlerimiz de ülkemizin savunma konseptinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu anlayış doğrultusunda açılışı gerçekleştirilecek ve temeli atılacak tesislerle de ordumuza kazandırılacak hava savunma sistemleri, ülkemizin önleyici, caydırıcı ve kararlı duruşunu daha da tahkim edecektir."