Bakan Kacır'dan HÜRJET mesajı: Türk mühendisliğinin imzası gökyüzüne atılıyor

Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatını değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Milli jet uçağımız HÜRJET, İspanya'ya ihraç ediliyor. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürdüğümüz milli teknoloji hamlesi ile Türk mühendisliğinin imzası gökyüzüne atılıyor' dedi.

AA30 Aralık 2025 Salı 16:53 - Güncelleme:
Bakanlıktan yapılan açıklamada, HÜRJET'in, 30 adetlik ihracat paketiyle İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından tercih edildiği bildirildi.

Bu kapsamda 2,6 milyar avro değerinde anlaşma yapıldığına işaret edilen açıklamada, anlaşmanın, Türkiye'nin savunma sanayisi tarihinde en yüksek tutarlı havacılık ihracatlarından biri olarak kayda geçtiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Milli jet uçağımız HÜRJET, İspanya'ya ihraç ediliyor. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürdüğümüz milli teknoloji hamlesi ile Türk mühendisliğinin imzası gökyüzüne atılıyor. TUSAŞ mühendislerini, teknisyenlerini, tüm çalışan ve yöneticilerini, bu tarihi başarıda katkısı olan herkesi yürekten kutluyorum. Bu gurur Türk milletinin!"

