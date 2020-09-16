AA/İHA 16 Eylül 2020 Çarşamba 12:28 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 12:33

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜRKSAT Model Uydu Yarışmasında, yerli olarak tasarlanan model uyduların roketle fırlatılması töreninde açıklamalarda bulundu.



Bakan Varank, gençlerin bilime, teknolojiye, uzaya, havacılığa ilgi duymaları için TEKNOFEST'i düzenlediklerini söyledi.

Bakan Varank, "Bu kapsamda yarışmalar düzenliyoruz. Sadece 3 takımla başlayan bu yarışmaya 146 yerli, 3 yabancı üniversite toplam 149 takım katılıyor. Çok başarılı çalışmalar yapan gençlerimiz var. Zonguldak’tan gelen takımımız var, bu sene uzaya gerçek tüp uydusunu gönderecekler. Onun da hazırlıklarını yapıyor. En önemli yatırım gençlere yapılan yatırımdır. TEKNOFEST, ikinci senesinde 1 milyon 700 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleşti. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında geliştirdiğimiz yerli ve milli ürünlerin tanıtımı yapıyoruz. Biz Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin, yani sadece teknolojiyi tüketen değil, kendi teknolojisini geliştirip, ülke olması yolundaki çabasının vatandaşlarımız tarafından sahiplenilmesini istiyoruz. Bunun bir toplumsal dalga olmasını istiyoruz" dedi.

Bakan Varank, "Savunma sanayinde çok ileri noktalara geldik." diye konuştu.