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Savunma

Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 70'i geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Yüzde 30'larda olan savunma sanayimizdeki yerlilik oranlarını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yüzde 70'lerin üzerine çıkarmayı başardık.' dedi.

AA06 Kasım 2020 Cuma 17:00 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 17:22
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırklareli’de Fatih Dökümhanesi Cami ve Sosyal Tesis 1. Etap’ın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Yüzde 30'larda olan savunma sanayimizdeki yerlilik oranlarını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yüzde 70'lerin üzerine çıkarmayı başardık." dedi.

"Türkiye'nin gönül sınırlarının, fiziki coğrafyasının çok daha ötesinde olduğunu bilerek bu şuurda hareket ediyoruz." diyen Varank, "Bu dönemde dahi batılı liderlerin Türkiye'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik saldırılarının arkasındaki gerçeklik payı aslında bu." ifadesini kullandı.

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