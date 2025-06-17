İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2025 Salı / 21 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,4783
  • EURO
    45,4581
  • ALTIN
    4300.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Bakanı Kacır, ROKETSAN'ı ziyaret etti: Üretim faaliyetleriyle ilgili istişarelerde bulunduk
Savunma

Bakanı Kacır, ROKETSAN'ı ziyaret etti: Üretim faaliyetleriyle ilgili istişarelerde bulunduk

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ROKETSAN ziyaretine ilişkin, 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli merkezlerinden ROKETSAN'da yürütülen AR-GE ve üretim faaliyetleriyle ilgili istişarelerde bulunduk.' ifadesini kullandı.

AA17 Haziran 2025 Salı 21:05 - Güncelleme:
Bakanı Kacır, ROKETSAN'ı ziyaret etti: Üretim faaliyetleriyle ilgili istişarelerde bulunduk
ABONE OL

Kacır, yazılı açıklamasında söz konusu ziyarete dair bilgi verdi.

Şirketin, Türkiye'nin yeni nesil roket, füze ve mühimmat sistemleri üreticisi olduğuna işaret eden Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli merkezlerinden ROKETSAN'da yürütülen AR-GE ve üretim faaliyetleriyle ilgili istişarelerde bulunduk." değerlendirmesini yaptı.

Kacır, şirketin, Türk savunma sanayisinin roket ve füze teknolojilerindeki lider kuruluşlarından olduğunu belirterek, ziyarette kurum yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldığını aktardı.

ROKETSAN, ATMACA ve ÇAKIR seyir füzeleri, MAM-L SİHA Akıllı Mühimmatı, İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze, BORA Taktik Balistik Füze, HİSAR ve SİPER hava savunma füzeleri, TAYFUN Balistik Füze Sistemi teknolojileriyle dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firmasından biri olarak uluslararası arenada yerini alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.