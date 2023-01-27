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Savunma

Bakanlık açıkladı: F-35'ler hava üssüne ulaştı

Polonya, Hollanda'dan gönderilen F-35 savaş uçaklarının ülkeye ulaştığını açıkladı. F-35'lerin gelişi hakkında açıklamalarda bulunan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, 'Uçaklar Malbork'taki 22. Taktik Hava Üssü'ne ulaştı. Polonyalı pilotlar yakında bu son teknoloji uçakları kullanabilecekler.' dedi.

AA27 Ocak 2023 Cuma 20:06 - Güncelleme:
Bakanlık açıkladı: F-35'ler hava üssüne ulaştı
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu uçakların Polonya ordusuna destek vereceğini belirtti.

NATO misyonunun bir parçası olarak Hollanda'dan gönderilen F-35 savaş uçaklarının ülkeye ulaştığı bilgisini paylaşan Blaszczak, "Uçaklar Malbork'taki 22. Taktik Hava Üssü'ne ulaştı. Polonyalı pilotlar yakında bu son teknoloji uçakları kullanabilecekler." ifadelerini kullandı.

Blaszczak, ayrıca Ukrayna'ya desteğin devam etmesi için bir koalisyon oluşturma amacı doğrultusunda, Leopard tanklarına sahip ülkelerle de görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti.

F-35 JETLERİNİN KRONİK SORUNLARI

F-35'leri satın alan ülkeler, avcı uçağının sadece kokpitindeki yeni bir bilgisayarın geliştirilebilmesi için bir milyar dolara yakın ödeme yapmak zorunda kalıyor. Söz konusu savaş jeti ile ilgili yayımlanan bir makalede, maliyetlerin daha da yükselebileceği ve buna paralel olarak F-35 teslimatında gecikmeler yaşanabileceği vurgusu yapılmıştı.

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