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Savunma

Bakanlık duyurdu! Kardeş ülke ile ortak tatbikat yapılacak

Türkiye ve Katar silahlı kuvvetleri, 2-31 Mart arasında Katar'da ortak tatbikat düzenleyecek.

AA01 Mart 2021 Pazartesi 16:14 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 16:15
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Katar Ortak Tatbikatı'nın (Al Adeid 2021), Katar ve Türk silahlı kuvvetlerinin katılımıyla 2-31 Mart arasında Katar'da icra edileceği belirtildi.

Tatbikatın amacının, Katar ve Türk silahlı kuvvetleri arasında karşılıklı iş birliği ile müşterek çalışabilirliği geliştirmek ve Katar Silahlı Kuvvetlerinin askeri kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak olduğu bildirilen açıklamada, tatbikata, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı, 1 mekanize piyade bölüğü ve 1 topçu bataryası ile yerinden katılım sağlanacağı kaydedildi.

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