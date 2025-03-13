MSB kaynakları, Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 126'ncı yıl dönümünü dolayısıyla Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'ndaki "Atatürk ve Harbiyeli Anıtı"nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakanlık kaynakları, Eurofighter tedarikine ilişkin sorular üzerine "Hava Kuvvetlerimizin harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağı'nın tedarik edilmesi kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanım Dokümanının Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini, teklif beklendiğini daha önce açıklamıştık. Beklenen teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, teklif inceleme süreci devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

MSB kaynakları: Suriye-SDG anlaşmasını yakından takip edeceğiz