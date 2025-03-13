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Savunma

Bakanlık kaynakları açıkladı! Eurofighter için Türkiye'ye resmi teklif

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Eurofighter tedariğine ilişkin, 'Teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, teklifi inceleme süreci devam etmektedir' açıklamasında bulundu.

AA13 Mart 2025 Perşembe 13:10 - Güncelleme:
Bakanlık kaynakları açıkladı! Eurofighter için Türkiye'ye resmi teklif
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MSB kaynakları, Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 126'ncı yıl dönümünü dolayısıyla Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'ndaki "Atatürk ve Harbiyeli Anıtı"nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakanlık kaynakları, Eurofighter tedarikine ilişkin sorular üzerine "Hava Kuvvetlerimizin harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağı'nın tedarik edilmesi kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanım Dokümanının Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini, teklif beklendiğini daha önce açıklamıştık. Beklenen teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, teklif inceleme süreci devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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