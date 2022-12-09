Bakanlıktan ''Piri Reis'' duyurusu! Deniz testleri başladı

Havadan bağımsız tahrik sistemi ile birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliğine sahip, su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılmış Piri Reis'in 6 Aralık'ta deniz testleri başladı.



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Piri Reis'in 6 Aralık'ta deniz testleri başladı. Piri Reis denizaltımıza icra edeceği harekâtlarda emniyetli seyirler ve başarılı görevler dileriz" denildi.

PİRİ REİS'İN BU YIL HİZMETE GİRMESİ PLANLANIYOR

Proje kapmasında Gölcük Tersanesi Komutanlığında yapımı süren ilk denizaltı Piri Reis'in bu yıl içinde hizmete alınması hedeflenirken, bugün havuza çekim işlemi gerçekleştirilen Hızırreis'in 2023'te, Selmanreis'in ise 2027'de hizmete girmesi planlanıyor.

Bunların yanı sıra denizaltılar Muratreis'in 2024, Aydınreis'in 2025, Seydialireis'in ise 2026 yılında hizmete alınmasıyla beraber, 2027 yılına kadar yeni tip 6 denizaltının donanmaya kazandırılması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde, Milli Savunma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, TÜBİTAK, Tersaneler Genel Müdürlüğü, Gölcük Tersanesi Komutanlığı gibi birçok devlet kurumu koordineli şekilde çalışıyor.

Proje kapsamında ASELSAN, HAVELSAN, STM, Gürdesan, Sirena Marine, Arıtaş, MİLSOFT, AYESAŞ, Koç Bilgi Savunma, İ-Marine gibi birçok özel sektörün denizaltı platformuna ve su altı teknolojisine yönelik tasarımlarını ve üretimlerini gerçekleştirdikleri ürünler kullanılıyor.

PROJEDE YAKLAŞIK 30 YERLİ FİRMA GÖREV ALDI



Yaklaşık 30 yerli firmanın görev aldığı projede, birçok yerli firmaya teknoloji transferleri yapılarak, önümüzdeki yıllarda denizaltı platformları ve su altı araçlarında kullanılacak sistem ve cihazların tasarım, üretim ve testlerini yapabilme kabiliyetleri kazandırıldı.

Proje kapsamında yürütülen teknoloji transferi, altyapı geliştirme ve yerlileşme faaliyetlerinin olumlu sonuçlarından biri, STM firmasının Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait "Agosta 90B" yarı ömür modernizasyonları için açılmış uluslararası ihalenin kazanılmasıyla görüldü.

Bu sözleşme ile ilk defa bir yurt dışı denizaltı projesinde bir Türk firması ana yüklenici olarak seçildi. İlk kez denizaltı tasarım, mühendislik hizmetleri ile çeşitli sistemlerin ihracatına kapı aralanmış olup, yerli ve milli imkanlarla birçok firma tarafından üretilmiş ürünler diğer ülkelerin envanterine girdi.

Reis sınıfı denizaltılarda mevcut sistemlerin geliştirilerek kullanılmasına yönelik AR-GE faaliyetleri de gerçekleştirilirken, yerli ve milli yakıt pili, ana elektrik motoru, batarya ve çeşitli tipte sonarların geliştirilmesine Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde başlanıldı.