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Savunma

Balistik füze avcısına 2 milyar dolarlık takviye

Amerika Birleşik Devletleri Füze Savunma Ajansı, kısa ve orta menzilli balistik füzelerin engellenmesi için kullanılan SM-3 Blok IB gemi tabanlı bir füze sistemi sözleşmesinin Raytheon'a 2.1 milyar dolar karşılığında verdiğini duyurdu.

02 Nisan 2020 Perşembe 20:13 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 20:13
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ABD ve Japonya tarafından işbirliği ile geliştirilmekte ve AEGIS Balistik Füze Savunma Sisteminin bir parçası olarak sınıflandırılmakta olan SM-3 Blok IB'nin tedariki için Dünya geneli füze üretiminin büyük çoğunluğunu elinde bulunduran, savunma, silah ve ordu alanında iş yapan Amerikan firması Raytheon, ABD ile 2,1 milyar Amerikan Doları tutarında sözleşme imzaladı.

Anlaşma kapsamında firma, SM-3 Blok IB tedarik edecek. Dört yıllık periyot kapsamında ABD Silahlı Kuvvetleri, 30 adetten fazla füze teslim alacak.

2014'te operasyonel olan RIM-161 SM-3'lerin Blok IB modelinin üretimi 2017'de başladı. Çift renkli IIR tarayıcıya sahip olan füze, gelişmiş sinyal işleyici ve durum kontrol sistemi sayesinde yüksek isabet oranı sunuyor.

AEGIS Sistemi, savaş gemileri üzerlerinden veya kara konuşlu bataryalardan fırlatılabilen, SPY-1 radarları ile SM-3 füzelerinden müteşekkil orta yol balistik füze savunma sistemidir.

Düşman hedeflerini yok etmek için güçlü bilgisayar ve radar teknolojisi kullanmaktadır. Başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri Donanması tarafından kullanılan Aegis, artık Avustralya, Japonya, İspanya, Norveç ve Güney Kore deniz kuvvetleri tarafından da kullanılmaktadır. Ayrıca NATO'nun Avrupa'daki füze savunma sisteminin bir parçasını oluşturmaktadır.

star.com.tr

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