24 Mart 2020 Salı 15:20 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 15:40

Balistik füze tehdidi gün geçtikçe artıyor. Devletler söz konusu unsurlara karşı aldığı teknolojik önlemler için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Lockheed Martin, BAE Systems ile yeni nesil kızılötesi tarayıcı geliştirilmesi için anlaşma imzaladı. Firma, sözleşmeyle Terminal High Altitude Area Defence (Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma / THAAD) hava savunma sistemleri için gelişmiş hedefleme sistemi tasarlayacak. Yeni sensör için yürütülecek çalışma, THAAD'ların etkinliğini artıracak, imalat sürecine katkıda bulunacak.

THAAD, hasım balistik füze sistemlerini final veya terminal safhada imha edebiliyor. Sistem, hedeflerin atmosfer dışı ortamlarda imha edilebilmesine olanak sağlıyor.