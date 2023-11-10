''Barbaros'' ile düşmana ''ölüm hattı'' kurulacak! Türkiye'den stratejik adım

Çatışma alanlarının ve sürelerinin giderek arttığı bir dönemde yerli/milli savunma sanayiinde ortaya konan "Barbaros Kıyı Savunma Sistemi" kritik bir öneme sahip.

Milli Savunma Bakanlığı'nın ihtiyaçları için Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde ROKETSAN tarafından üretilen "Barbaros Kıyı Savunma Sistemi" Türkiye'ye pek çok alanda stratejik bir kabiliyet kazandıracak.

TRT Haber'in haberine göre; Türkiye gibi güçlü bir donanmaya sahip ama deniz sınırları da oldukça geniş olan ülkelerin kıyı savunma sistemlerine yöneldiğini belirten uzmanlar, bu tarz sistemlerin "kara konuşlu firkateyne" eşdeğer olabileceğine işaret etti. Gemisavar füze, radar ve diğer sensörlere sahip olan kıyı savunma sistemlerin denizaltılar tarafından hedef olma ihtimalini de ortadan kaldırdığına dikkat çekti.

BARBAROS İLE DÜŞMANA 'ÖLÜM ÜÇGENİ' KURULABİLİR

Barbaros Kıyı Savunma Sistemi'nin muharip gemileri de desteklediğinden bahseden uzmanlar, "Akdeniz ve Ege tarafında 1'er adet Barbaros Kıyı Savunma Füze Sistemi olsun. Deniz tarafında da bir adet savaş gemimiz bulunsun. Siz, karadaki kıyı savunmalarınız ve denizdeki savaş geminiz ile esasında her kenarı 250'şer kilometre uzunluğa sahip bir 'ölüm üçgeni' oluşturuyorsunuz. Hatta bunu iki savaş gemisiyle destekleyip, 'ölüm diktörtgeni' veya 'ölüm hattı' kurmanız da mümkün. Bu alana giren bir düşman unsurun hayatta kalabilme ihtimali neredeyse yok" ifadelerini kullandı.

"KKTC'YE KONUŞLANACAK BARBAROS BÜYÜK AVANTAJ"



Barbaros Kıyı Savunma Sistemi'nden yakın zamanda yine ROKETSAN imzalı Çakır füzesinin ateşlenmesinin beklendiğini dile getiren uzmanlar sistemin gelecek yıl envantere girmesinin beklendiğini belirtti. Barbaros'un envantere girdikten sonra nerelere konuşlandırılabileceğine ilişkin ise uzmanlar, KKTC'ye konuşlanacak bir kıyı savunma sisteminin Ankara için Mavi Vatan'da çok büyük bir kazanım anlamına geleceğini ifade etti.