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Savunma

Başkan Erdoğan'dan Akıncı açıklaması: Dünyadaki 3 ülkeden biri olduk

Başkan Erdoğan savunma sanayi alanına ilişkin 'Şimdi Akıncı geliyor. Donanımlarıyla çok güçlü. Dünyada bu sınıfta en iyi aracı üreten 3 ülkeden biri olduk.' dedi.

16.01.2020  14:19 - Güncelleme: 16.01.2020  14:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Savunma sanayi alanına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

Savunma Sanayiinde yerlilik oranını yüzde 20'lerden yüzde 70'ler seviyesine çıkardık. 800 zırhlı aracımızı güvenlik güçlerimize teslim ettik. MİLGEM projesinin dördüncü gemisi Kınalıada'yı Deniz Kuvvetleri'ne teslim ettik.

Milli gemisavar füzemiz Atmaca'yı da Kınalıada korvetimize yerleştirdik. İnsansız hava, kara, deniz araçları ve roket projeleri süratle ilerliyor. Onlar yapar da biz yapmaz mıyız? Gidiyorduk kapılarına kongre müsaade etmiyordu. Şimdi hepsi bizde var.

Şimdi Akıncı geliyor. Donanımlarıyla çok güçlü. Dünyada bu sınıfta en iyi aracı üreten 3 ülkeden biri olduk.

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