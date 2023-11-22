Başkan Erdoğan'dan ''Kızılelma'' çıkışı: Bazı ülkeler verdikleri sözü yerine getirmedi

Cezayir ziyareti dönüşü gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaan ve Kızılelma süreciyle ilgili yeni bilgiler verdi.

Savunma sanayii alanında atılan her adımın bizleri heyecanlandırdığını ifade Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu alanda taş üstüne taş koyan herkes ülkemizin geleceği, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için çok önemli bir katkı sunuyor. Kaan zaten yeniliklerden bir tanesi. Ama Baykar'ın zirve diyebileceğimiz eseri malum Kızılelma... Şimdi Kızılelma'nın son testlerini yapıyorlar. Aşmaları gereken mesele kendi yerli motorunu üretmek... Bunu başardığı andan itibaren de zaten Kızılelma'nın dünyaya karşı duruşu farklı olacaktır. Tabii burada Aselsan'ın üzerine de düşen bir yük var, kamera üretimi. Motor üretim süreci maalesef nereden bakarsanız bakın herhalde bir beş yılı alır. Bu süre zarfında biz motor ithal ederek yürümek durumundayız. Kamera noktasında da Aselsan'ın üretim çalışmaları başladı. Bir an önce o sıkıntımızı da gidermemiz lazım. Bazı ülkeler bize söz veriyorlar ama verdikleri sözü yerine getirmiyorlar. "Kanada, Güney Afrika gibi ülkelerden bir sonuç alır mıyız?" buna bakıyoruz. Bunu gerek biz gerekse Aselsan'ın yakından takip etmesi lazım. Bir an önce buralardan netice alabilirsek, o zaman biz insansız savaş uçaklarımızı daha çabuk devreye sokabiliriz" dedi.

Kaan, Kızılelma, TCG Anadolu'nun yalnız kalmayacağını daha yeni ve yenilerinin geleceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan çok değil birkaç yıl önce insansız hava araçlarımız yoktu, akıllı mühimmatlarımız, Milgemlerimiz yoktu. Kolları sıvadık, bu ülke için taşın altına sadece elini değil bedenini koyan kardeşlerimizle birlikte bugünkü seviyeye geldik. Bunu yeterli görmedik, göremeyiz. Hep daha iyisi, hep daha gelişmişi vardır onu arayacağız... Bu hedeflere doğru yürümek şöyle dursun, koşar adım ilerlememiz gerekiyor. En iyi mühendis, en iyi yazılımcı, en iyi usta, en iyi tasarımcı bizde olmalı. Yeni adımlarımız da yoldadır. Kimse merak etmesin, biz savunma sanayii alanında da diğer alanlarda da adımızdan daha çok söz ettireceğiz" ifadelerini kullandı.