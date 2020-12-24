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Savunma

Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak bu manşeti attılar: SİHA'ların Efendisi

Alman, İspanyol ve ABD medyasından sonra Fransız ve İtalyan medyası da Türk İHA ve SİHA'larının etkilerini yazdı. Liberation, SİHA'ların Irak, Suriye, Libya, Azer-baycan ve terörle mücadelede etkili olduğunu; Türkiye'nin gücünün ve bağımsızlığının sembolü haline geldiğini yazdı. La Repubblica da, 'Türkler İHA'larla fark yarattı. Selçuk Bayraktar ve İsmail Demir yerli sanayinin sınırlarını zorlayarak Türk havacılığını geliştiriyor.' dedi.

24 Aralık 2020 Perşembe 08:24 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 08:24
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Fransız Liberation gazetesinin “Türkiye’nin yeni ulusal kahramanları: SİHA’lar” başlığıyla yayımladığı haberinde, Bayraktar TB2 SİHA’ların, Ankara’nın başarısının anahtarı olduğuna dikkati çekildi. Haberde ‘Yeni Türk mücevheri’ şeklinde tanıtılan SİHA’ların 27 saat uçabildiği ve maliyetinin ABD’nin SİHA’larından daha düşük olduğu kaydedildi. Bu SİHA’ların aynı zamanda terör örgütü PKK’nın güç kaybetmesine neden olduğu, Türkiye’nin gücünün, yükselişinin ve bağımsızlığının sembolü haline geldiği vurgulandı:

“SİHA’LARIN EFENDİSİ”

Akşam'ın haberine göre, İtalyan gazetesi La Repubblica da Türk SİHA’larını övdüğü haberinde Başkan Erdoğan’ın fotoğrafını kullanarak “SİHA’ların Efendisi” manşetini attı. Yüksek teknolojiye ve Türkiye’nin jeopolitik konumuna vurgu yapan gazete, SİHA’ların Dağlık Karabağ’da oyunu değiştirdiğini aktardı.

Gazete, Türkiye’nin bu alanda artık ABD ve Çin ile rekabet edebilecek seviyeye geldiği belirtti. Selçuk Bayraktar ve İsmail Demir’in bu alanda attığı adımların öneminin fazla olduğunu vurguladı.

La Repubblica, Bayraktar ve Demir için “Yerli sanayinin sınırlarını zorlayarak Türk havacılık kapasitesini geliştirmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

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