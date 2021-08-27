27 Ağustos 2021 Cuma 08:32 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 08:58

Radar sistemleri geliştiren Rus 'RTI Sistemı' şirketinin Genel Müdürü Yuriy Anoşko, Moskova Bölgesi'ndeki Alabino kentinde düzenlenen Armiya 2021 Uluslararası Askeri Teknik Forumu'nda Sputnik'e demeç verdi.

Moskova Bölgesi'nin balistik füze saldırılarına karşı korunması için kullanılan Don-2N füze savunma radar sistemi hakkında konuşan Anoşko, dünyada bir benzeri bulunmayan bu radar sistemin modernize edildiğinin altını çizdi.

Anoşko, "Şu anda sistem test ediliyor. Bu çalışmalar sonucunda sistemin fonksiyonel özellikleri değişti" dedi.

Radar sistemin hem nitel hem de nicel özelliklerinin iyileştirildiğini kaydeden Anoşko, hangi özelliklerin geliştirildiğine dair detay vermedi.

Füze saldırısı önleme sisteminin bir parçası olan 'Don-2N', Moskova'nın füze saldırılarına karşı korunması hakkında bilgi sağlıyor.

1978 yılında yapımına başlanan, 1989 yılında orduya teslim edilen ve 1991'de devreye alınan sistem, o tarihten bu yana kesintisiz olarak çalışmaya devam ediyor.

33 metre yüksekliğe sahip 4 kenarlı piramit şeklindeki radar sisteminin köşelerinde 18 metre çaplı ultra yüksek frekanslı radar sistemleri mevcut. 360 derece görüş açısına sahip radarlar balistik füzeleri 3 bin 700 kilometre mesafeye kadar algılayabiliyor.