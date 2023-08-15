Başrol ''ATMACA''nın olacak! Yerli füze, ABD defterini kapatıyor

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye hem Mavi Vatan kavramı hem de yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesiyle bu alandaki yetkinliğini her geçen gün daha da artırıyor. Geçtiğimiz günlerde STM ile Roketsan arasında imzalanan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrindeki 11 platforma daha ATMACA entegre edilmesini içeren sözleşme de bu adımlardan biri.

TRT Haber'in Türk Deniz Kuvvetleri gibi sadece bölgesinin değil NATO'nun ve dolayısıyla oldukça geniş bir coğrafyanın en seçkin güçlerinden birinin ABD malı yerine milli imkanlarla üretilen bir füzeyi tercih etmesi kritik. Çünkü bu alanlarda son derece gelişmiş ve spesifik ürün gruplarına ihtiyacınız var. Türk Donanması da sırf yerli ve milli olduğu için bir füze ailesini tercih edecek durumda değil. Sonuçta hem ülkenin güvenliği hem de milyarlarca dolarlık donanma unsurlarının akıbeti söz konusu.

TÜRK DENİZ KUVVETLERİ'NDE ATMACA DÖNÜŞÜMÜ BAŞLADI

Envanterde raf ömrü henüz dolmayan ABD yapımı Harpoon füzelerin de mevcut olduğu bilgisini veren uzmanlar, "Bu sözleşme Türk Deniz Kuvvetleri'ne ATMACA dönüşümünün başladığının bir göstergesi" ifadesini kullandı.

ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE BAŞROL ATMACA'NIN OLACAK



Yakın gelecekte ATMACA'nın Türk Donanması'na yönelik gemi tehditlerine karşı ana gemisavar güdümlü mermisi olacağını dile getiren uzmanlar, "Envanterdeki Harpoon füzeleri yaklaşık 140 kilometre menzile sahip. ATMACA ise 250 kilometre menzile sahip. Bu bile başlı başına en büyük avantaj. Gemisavar füze teknolojisi oldukça zorlu bir teknoloji. Çünkü hedef platform tarafından havada imha edilmemeleri için çok alçaktan hatta deniz yüzeyinden 2-3 metre yükseklikte uçmaları gerekiyor. Buna 'Sea-Skimming' teknolojisi deniyor. ATMACA bunu bir adım ötesi olan ve 'Super Sea-Skimming' denilen daha da alçaktan uçma kabiliyetine sahip. Dev bir füze adeta denizi yalayarak gidiyor... Böylelikle de hedef gemi tarafından tespit edilmesi dolayısıyla önlenmesi oldukça zorlaşıyor" yorumunda bulundu.

HEDEFİ DOLANARAK VURABİLİYOR



ATMACA'nın yörünge üzerinde çeşitli rota bacakları oluşturup farklı manevralar yapabildiğine dikkat çeken uzmanlar, "Mesela hedef bir ada arkasındaki hücumbot ise ATMACA o adanın etrafından dolaşıp ana bir yükseliş yapıp hedefine dalış yapabiliyor. Bunun için de bir yakıt harcıyor. Dolayısıyla menzil meselesine bu şekilde de bakmak gerekiyor. Söz konusu füzede 'Gelişmiş Radar Arayıcı Başlığı' mevcut. Özellikle adaların çok olduğu bölgelerde radar arayıcı başlık maalesef bazen hedefi şaşırabiliyor. Dolayısıyla 'Görüntüleyici Kızılötesi-IIR Arayıcı Başlıklı' versiyonu da geliştirildi. Test faaliyetleri devam ediyor. Böylece sizin füzeye yüklediğiniz hedefin karıştırılma ihtimali ortadan kalkıyor" dedi.

ATMACA'nın denizaltıdan atılacak versiyonunun yanı sıra havadan atılacak versiyonu için de çalışmalar devam ettiğini belirtildi: BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi'nden ilk ATMACA atışı gerçekleştirildi. Kıyı konuşlu olarak Türk sahillerini bu sistem koruyacak. Öte yandan 'Kara ATMACA' adında yeni bir füze geliyor. ATMACA üzerinden geliştirilen bu füze Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın seyir füzesi ihtiyacına çözüm olacak ve menzili de biraz daha uzun olacak. Buradan da anlaşılacağı üzere ATMACA tek bir füzeden ziyade çok gelişmiş özelliklere ve farklı versiyonlara sahip bir 'füze ailesi' olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tabii böylesine gelişmiş imkan ve kabiliyetlere sahip bir savunma sanayii ürününün ihracat potansiyeli de çok yüksek oluyor.