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Savunma

Batı ve Çin'e karşı Türkiye'yi işaret ettiler: Ankara en güvenli alternatif

Bayraktar AKINCI TİHA'dan ilk kez ateşlenen KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi'nin başarılı atışı dünya basınının da dikkatinden kaçmadı. Söz konusu atış ile Türkiye'nin İHA sektöründeki liderliğini pekiştirdiği belirtilirken Çin ve Batı'ya bağımlı kalmak istemeyen ülkelerin Ankara'yı güvenilir bir ortak olarak gördüğüne vurgu yapıldı.

HABER MERKEZİ / İBRAHİM IŞIK1 Temmuz 2025 Salı 10:30 - Güncelleme:
Batı ve Çin'e karşı Türkiye'yi işaret ettiler: Ankara en güvenli alternatif
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Geçtiğimiz gün Bayraktar AKINCI TİHA'dan ilk kez ateşlenen KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi, yapılan testte havadaki hedefleri tam isabetle vurdu.

Baykar tarafından geliştirilen yapay zeka destekli hedefleme sistemi sayesinde KEMANKEŞ 1 füzeleri, belirlenen hedefleri otonom uçuşla ve yüksek hassasiyetle tam isabetle imha etti. Test kapsamındaki tüm görevleri başarıyla tamamlayan KEMANKEŞ 1'in, havadaki en küçük hedefleri dahi etkin şekilde etkisiz hale getirme kabiliyeti de doğrulanmış oldu.

AKINCI TİHA'dan yapılan bu başarılı test ise dünya basınının dikkatlerinden kaçmadı.

AKINCI TİHA'dan yapılan bu başarılı atıştan övgü ile bahsedilen haberde düşman dronlarını avlamasını sağlayan Kemankes 1 füzesinin önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret edildi.

TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR ORTAK

Bu son testlerin ardından Türkiye'nin drone teknolojisinde dünyadaki lider rolünü pekiştirdiğine dikkat çekilen söz konusu haberde otonom savaşlara yeni bir vizyon getirdiği belirtildi. Öte yandan Baykar'ın İtalya Leonardo şirketini bünyesine katması Ukrayna ve Endonezya'daki yeni üretim tesislerinin drone pazarına tamamen hakim olmak için iddialı hamleler olduğuna vurgu yapıldı.

Haberde ayrıca özellikle Orta Doğu veya Afrika gibi bölgelerde drone tehditleriyle karşı karşıya olan ülkelerin Kemankeş'e olan talebin artıracağına vurgu yapılırken Türkiye'nin yerli üretimlerinin dışa bağımlılığı giderek daha da azalttığının özellikle altı çizildi.

Tüm bunların yanı sıra söz konusu haberde, özellikle Batı ve Çin sistemlerine bağımlılıktan çekinen ülkeler için Türkiye'nin güvenilir bir tedarikçi olarak cazibesinin giderek arttığı belirtildi.

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