Türkiye'nin savunma sanayisinin neferleri arasında yer alan Baykar tarafından geliştirilen Milli İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN'ın yüksek mühendislik ürünü TOLUN mühimmatı ile ilk bağlı uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. KIZILELMA'nın TOLUN ile gerçekleştirdiği bu test İspanya basınında gündem oldu.

"OPERASYONEL MUHAREBE SİSTEMİNE GEÇİŞİNDE BELİRLEYİCİ ADIM"

Bayraktar KIZILELMA'nın önemli bir adım daha attığına değinen İspanyol basını, "Türkiye'nin Bayraktar KIZILELMA insansız muharebe uçağı MIUS (Milli İnsansız Muharebe Uçağı Sistemi) programı kapsamında teknoloji göstericisinin tam operasyonel bir muharebe sistemine geçişinde belirleyici bir adım olan ilk silahlı uçuş testini başarıyla tamamladı." dedi.

"DÖNÜM NOKTASINI TEMSİL EDİYOR"

KIZILELMA'nın ASELSAN'ın geliştirdiği TOLUN mühimmatı ile entegrasyonunun doğrulandığını yazan İspanyol basını haberinde, "Silahların eklenmesi, kara saldırısı, hava savunması, refakat, yakın hava desteği, SEAD/DEAD görevleri ve istihbarat ve keşif operasyonları gerçekleştirebilen çok amaçlı bir sistem olarak tasarlanan KIZILELMA'nın evriminde temel bir dönüm noktasını temsil ediyor." ifadelerine yer verdi.

"ABD, AVRUPA VE ÇİN'E YAKLAŞTIRIYOR"

KIZILELMA'nın otonom manevra kabiliyetine sahip olacağını, insanlı avcı uçaklarıyla bir ağ içinde çalışacağını ve kendi AESA radarını taşıyacak şekilde tasarlandığına değinen İspanya basını, "Bu unsurlar, onu kavramsal olarak Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Çin'de geliştirilmekte olan en yeni nesil insansız muharebe sistemlerine yaklaştırıyor." dedi.

"ÖNEMLİ BİR ADIM TEŞKİL ETMEKTEDİR"

Önemli bir adımın atıldığına dikkatleri çeken Madrid basını, "KIZILELMA'nın otonomisi ve TOLUN gibi hassas güdümlü silahların kullanımı, Türkiye'nin önceki nesil insanlı savaş uçaklarıyla karşılaştırılabilir yeteneklere sahip bir insansız hava muharebe sistemi edinme stratejik hedefini güçlendirmektedir. Bu aynı zamanda, Ankara'nın teknolojik bağımsızlık ve hava gücü projeksiyonu stratejisinin bir parçası olarak geliştirmeyi hedeflediği bir yetenek olan İHA'nın muharebe uçaklarıyla ortak görevlere entegre edilmesi yolunda önemli bir adım teşkil etmektedir." yorumunda bulundu.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN PAYLAŞIM

Bayraktar KIZILELMA'nın TOLUN mühimmatıyla yaptığı teste ilişkin dün Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar tarafından NSosyal hesaplarından paylaşımda bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de teste ilişkin paylaşımında gökyüzünde yeni bir imza daha atıldığını ve Bayraktar KIZILELMA'nın TOLUN'la buluştuğunu belirtti. Görgün, "Milli İnsansız Savaş Uçağımız Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN'ın yüksek mühendislik ürünü TOLUN mühimmatı ile gerçekleştirdiği ilk bağlı uçuş testini başarıyla tamamladı. Bu önemli test, sadece bir mühimmatın entegrasyonundan ibaret değil, hava-kara entegrasyon kabiliyetimizin geldiği safhanın stratejik bir göstergesidir." dedi.

"BU, SADECE BİR BAŞLANGIÇ..."

Tolun ile KIZILELMA'nın geleceğe yön vereceğini belirten Görgün, açıklamasının devamında "TOLUN'un isabet gücü ile KIZILELMA'nın manevra kabiliyeti birleştiğinde ortaya çıkan tablo, geleceğin muharebe doktrinlerine yön verecek niteliktedir. Bu başarıda emeği geçen Baykar ve ASELSAN firmalarımızı, projeye alın ve akıl teri ile değer katan tüm mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve başkanlık personelimizi yürekten tebrik ediyor; milletimizin evlatları tarafından geliştirilen bu kabiliyetin, tam bağımsız savunma sanayiimizin neferlerine hayırlı olmasını diliyorum. Milli İnsansız Savaş Uçağımız, milli mühimmatlarımızla uçuyor. Bu, sadece bir başlangıç... Devamı gelecek." ifadelerine yön verdi.