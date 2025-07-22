Batı'dan ''TALAY'' ilgisi: Türkler düşmanlarını korkudan terletecek

"Dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı" olarak ilk kez geçen yıl tanıtılan TALAY'ın üretime hazır yeni modeli Almanya'da ses getirdi.

Alman basını, IDEF 2025'te üretime hazır son modeliyle görücüye çıkacak TALAY'ı yakın takibe aldı.

Serbest uçuş kabiliyetini 100 metre irtifaya çıkararak kanıtlayan TALAY için deniz testlerinin tamamlanmasının ardından seri üretim sürecine geçilecek.

Alman basını, deniz üstü alçak irtifada operasyon yapabilme ihtiyacına bir cevap olarak geliştirilen TALAY'dan övgüyle bahsetti.

TALAY'ın Wing-In-Ground teknolojisini kullanarak deniz yüzeyinden sadece birkaç metre yükseklikte, radarların tespit edemeyeceği bir şekilde süzülerek hareket ettiğini yazan Alman basını, "Türkiye, radar altında hedefine ulaşabilen bir İHA geliştirdi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin düşmanlarını denizde korkudan terletecek bir silah sunduğunu kaydeden Alman basını, "Kıyı sularını alışılmadık, tespiti zor sistemlerle savunmak isteyen kıyı devletleri için TALAY oyunun kurallarını değiştirebilir" değerlendirmesinde bulundu.

TALAY'ın yeni bir ihracat rekoru kırma potansiyeline sahip olduğu belirtilirken yerli İHA'nın gemilere ve liman altyapısına yönelik saldırılar için ideal olduğundan bahsedildi.

TALAY'IN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

TALAY, katlanabilir kanatları sayesinde hızlı bir şekilde konuşlandırılabiliyor ve 30 kilograma kadar sensör ya da mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Saatte 200 kilometre hıza ulaşabilen araç, yaklaşık 3 saat uçuş süresi ve 200 kilometre operasyonel menzil sunuyor. Deniz durumu 3 şartlarında bile otonom ya da operatör kontrollü uçuş kabiliyetini ortaya koyan TALAY, devriye, keşif, saldırı ve kargo gibi farklı görevlere kolaylıkla adapte olabiliyor.

Kamikaze insansız deniz araçlarından (KIDA) daha üstün hız, menzil ve düşük iz profiliyle deniz ortamında rakipsiz performans sunduğu ifade edilen TALAY, normal taarruz görevlerinin yanı sıra top atak ve liman hedeflerine yönelik saldırı kabiliyetleri, opsiyonel mühimmat konfigürasyonlarıyla entegre edildi.

Optik, kızılötesi ve lazer sensör yükleri sayesinde istihbarat-gözetleme-keşif (ISR), caydırma ve doğrudan angajman operasyonlarını üstlenebilen TALAY, saatte 200 kilometreye ulaşan maksimum hızı ve deniz platformlarından daha hızlı reaksiyon veren manevra kabiliyetiyle kritik hedeflere süratle intikal edebiliyor.

Düşük radar kesit alanı ve sonar izi bırakmayan tasarımıyla tespit edilmeden operasyon gerçekleştirebilen TALAY, Katlanabilir yapısı ve hafif gövdesiyle, farklı platformlardan hızlı konuşlandırma imkanı sunuyor.

TALAY, Gelişmiş veri linkleri ve önceden yüklenen koordinatlarla "öğret ve tekrar et" modunda hassas görev icrası sağlayabiliyor.

TALAY 2027'DE GÖREVE HAZIR

Deniz testleri tamamlandıktan hemen sonra, Ekim 2026 itibarıyla seri üretim hattı devreye alınacak. Üretim hattından çıkan ilk seri örneklerin Ocak 2027 sonunda kullanıcı birliklerine teslim edilmesi planlanıyor. Eğitim, lojistik ve destek altyapısı kurulduktan sonra, sahada tam taktik angajman ve ISR görevlerine 2027 başında çıkması hedefleniyor.