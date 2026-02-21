BAYKAR-ASELSAN ortaklığı başarıyla taçlandı! AKINCI'dan gökyüzüne sessiz imza

ASELSAN mühendislerinin çip düzeyinden başlayarak tamamen yerli ve millî imkânlarla geliştirdiği MURAD AESA Burun Radar ailesi, hava platformlarında kritik görevler üstlenerek Türkiye'nin ileri seviye AESA radar ihtiyacına cevap veriyor. Bu kapsamda radar sistemi, BAYKAR tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya da başarıyla entegre edildi.

BAŞARILI TESTİ SELÇUK BAYRAKTAR DUYURDU

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI TİHA'nın ASELSAN tarafından geliştirilen Murad AESA ile Radar Performans Test Uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bayraktar AKINCI. Murad AESA Radar Performans Test Uçuşu." dedi.

Paylaşılan videoda, AKINCI ve AESA radarının görüntüleri yer aldı.

İşte o anların videosu;

MURAD AESA RADARI

MURAD 100-A Radarı, hem muharip jet uçaklarına hem de insansız hava araçlarına entegre edilebiliyor. F-16 Özgür, Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA gibi çeşitli platformlarda başarılı uçuşlar gerçekleştiren MURAD 100-A AESA Burun Radarı'nın ANKA-III ve diğer çeşitli platformlara da entegrasyonu için çalışmalar sürüyor.

AESA radarlar, yüksek tarama hızı, düşük tespit edilebilirlik ve aynı anda birden fazla görevi yürütebilme kabiliyeti sayesinde hava platformlarına çok daha geniş bir görev esnekliği, erken tespit imkanı ve elektronik harp dayanıklılığı kazandırıyor.

Gelecekte daha yüksek güç yoğunluğu, dijital hüzme oluşturma, yazılım-tanımlı radar mimarileri ve entegre elektronik harp-haberleşme-radar (RF convergence) konseptlerinin yaygınlaşmasıyla AESA radarlar, otonom platformlar, insansız hava platformları ve insansız savaş uçakları gibi alanlarda savunmanın merkezinde olmaya devam edecek.

İHA'DA DÜNYANIN EN BÜYÜK İHRACATÇISI

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Son 3 yıldır dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye'nin yüksek teknoloji ihracatında öne çıktı.

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, 36 Bayraktar TB2 SİHA, 16 Bayraktar AKINCI TİHA için 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.