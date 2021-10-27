Baykar duyurdu: Türk SİHA'larından büyük başarı!

27 Ekim 2021 Çarşamba 19:39 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 19:39

Baykar Savunma, bir ülkeyle daha Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesinin tamamlandığı duyurdu.

Bu anlaşmayla birlikte Bayraktar TB2 satışı yapılan ülke sayısı 13'e yükseldi.

Baykar tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bir ülkeyle daha Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık. Bu anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu."

Kırgızistan Türkiye'den SİHA alacak

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı General Kamçıbek Taşiyev, Türkiye'ye "Bayraktar TB2" silahlı insansız hava aracı (SİHA) siparişi verdiklerini bildirmişti.

SİHA'ların dünyada sayılı ülkede bulunduğuna işaret eden Taşiyev, "Bunlardan biri de bizim ülkemiz olacak. SİHA'ları kullanacak kişiler Türkiye'de eğitim gördü. Bu SİHA'lar yakında ülkemize gelecek." açıklamasında bulunmuştu